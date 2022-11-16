كندا: معدّل التضخم السنوي مستقر عند 6,9% على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0,7% الشهر الفائت، بعد ارتفاعه بنسبة 0,1% في الشهر السابق، أيلول (سبتمبر).

وكان خبراء الاقتصاد المستطلَعون يتوقعون ارتفاعاً في معدل التضخم السنوي بسبب ارتفاع سعر البنزين الشهر الماضي.

فبعد أن تراجعت أسعار البنزين في أيلول (سبتمبر) الفائت، ارتفعت مجدداً في تشرين الأول (أكتوبر) لتسجل ارتفاعاً نسبته 17,8% عن مستواها في الشهر نفسه من العام الماضي، بعد أن كان معدل ارتفاعها السنوي في الشهر السابق 13,8%.

متسوقة في سوق جان تالون في مونتريال. الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

أما المواد الغذائية فقد تباطأ ارتفاع أسعارها بعض الشيء.

فقد ارتفعت أسعار الأغذية المشتراة من متاجر البقالة في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 11,0% على أساس سنوي، بعد أن بلغت نسبة ارتفاعها السنوي 11,4% في أيلول (سبتمبر).

على سبيل المثال، ارتفع الشهر الماضي، على أساس سنوي، سعر المعجنات الغذائية الجافة أو الطازجة بنسبة 44,8%، وسعر سمن المارغرين بنسبة 40,4%، وسعر الخس بنسبة 30,2%، وسعر الأرُز والمنتجات القائمة على الأرُز 14,7%.

وعلى الرغم من التراجع المحدود في التضخم السنوي لأسعار الأغذية، كان تشرين الأول (أكتوبر) الشهر الحادي عشر على التوالي الذي فاق فيه معدلُ التضخم السنوي في أسعار الأغذية معدلَ التضخم السنوي الإجمالي.

وإذا ما استُثنيت أسعار الأغذية والمحروقات يرتفع معدل أسعار باقي السلع والخدمات بنسبة 5,3% على أساس سنوي في تشرين الأول (أكتوبر)، بعد ارتفاعه بنسبة 5,4% في أيلول (سبتمبر).

يمثّل السكن حوالي 30% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك. الصورة: iStock

بالإضافة إلى ذلك واصلت أسعار الفائدة على القروض العقارية الارتفاع الشهر الماضي. فقد ارتفعت فيه تكلفة الفائدة على الرهن العقاري بنسبة 11,4% على أساس سنوي. وهذه أكبر زيادة سنوية منذ شباط (فبراير) 1991 عندما بلغ الارتفاع السنوي 11,7%.

يُمثّل الإسكان القسم الأكبر من معدل ​​نفقات معظم الكنديين، سواءً كانوا مستأجرين أم مالكين. ويأخذ مؤشر أسعار المستهلك أهمية هذه النفقات في الاعتبار، إذ إنّ السكن يمثّل حوالي 30% من وزن سلة المؤشر لعام 2021. نقلا عن مقتطف من تقرير وكالة الإحصاء الكندية عن التضخم الصادر اليوم

يُشار في هذا الصدد إلى أنّ بنك كندا (المصرف المركزي) رفع معدل الفائدة الأساسي ست مرات منذ 2 آذار (مارس) الفائت، ناقلاً إياه من 0,25% إلى 3,75% في 26 تشرين الأول (أكتوبر).

وارتفع معدل الأجور في كندا الشهر الفائت بنسبة 5,6% على أساس سنوي، أي أقلّ بـ1,3 نقطة مئوية من نسبة الارتفاع السنوي لمؤشر أسعار المستهلك.

(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)