للتباطؤ الاقتصادي آثار غير متساوية حسب تيف ماكلِم

وأضاف ماكلِم، في مؤتمر حول التنوع والإنصاف والشمول، أنّ للتضخم المرتفع آثاراً ضارة وغير متكافئة.

وأوضح حاكم المصرف المركزي أنّ الوتيرة السريعة لتعافي الاقتصاد وانتعاشَ العمالة هما عاملان مخفّفان بالنسبة للأشخاص الأكثر تضرراً من الوباء، أي الكنديين ذوي الدخل المنخفض والشباب والنساء.

’’ما زلنا نتعلم عن الآثار الطويلة المدى للوباء (كوفيد-19)، لكنّ الندوب التي كانت تقلقنا لم تنتشر بقدر ما كنا نخشاه‘‘، أضاف ماكلِم، ’’عاد النمو الاقتصادي بسرعة ولم يبقَ العمال على الهامش فترة طويلة‘‘.

وشدّد ماكلِم على أنه ’’لا يوجد حلّ سهل‘‘ لإعادة الاستقرار إلى الأسعار، ولكن في النهاية ستكون زيادة أسعار الفائدة أفضل لجميع الكنديين.

وقام بنك كندا برفع أسعار الفائدة بزخم كبير هذه السنة من أجل كبح جماح التضخم الذي بلغ مستويات عالية غير مسبوقة منذ قرابة أربعة عقود.

فمنذ 2 آذار (مارس) رفع بنك كندا معدل الفائدة الأساسي ستّ مرات، ناقلاً إياه من 0,25% إلى 3,75% في 26 تشرين الأول (أكتوبر).

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد بشكل كبير، مع وجود خطر بأن يؤدي الارتفاع السريع في أسعار الفائدة إلى دفع الاقتصاد نحو الركود.

ورفعت مجموعات نقابية الصوت بشأن جهود بنك كندا للحدّ من التضخم وعبّرت عن قلقها ممّا يعنيه التباطؤ الاقتصادي بالنسبة للعمال.

وكان حاكم المصرف المركزي قد قال في وقت سابق إنّ البطالة سترتفع مع تباطؤ الاقتصاد ولكنّها من غير المرجح أن تبلغ مستويات عالية بالمعايير التاريخية.

وأضاف ماكلِم أنّ زيادة العرض في الاقتصاد ستساعد في كبح التضخم وأنه كلما تمّ فعل المزيد للمساعدة في نمو العرض، كلما كانت الحاجة أقل لاحتواء الطلب، لكنه أشار إلى أنّ هذا الأمر ليس بديلاً عن رفع أسعار الفائدة.

تعرّض النساء في ميدان الاقتصاد لمضايقات لا يتعيّن على الرجال مواجهتها

ومتناولاً عنوان المؤتمر، تحدث ماكلِم أيضاً عن عدم المساواة في ميدان الاقتصاد، فأشار إلى أنّ النساء فيه يواجهن عبئاً إضافياً يتمثّل في تعرضهنّ للمضايقة.

وقال ماكلِم إنه عمل على إرساء ثقافة الاحترام في بنك كندا وأقرّ بأنّ زميلاته من النساء تعرّضن لمضايقات لم يُضطر هو، كرجل، إلى مواجهتها على الإطلاق.

دعوني أكون واضحاً. لا يمكن أبداً تجاهل المضايقات من أيّ نوع أو تبريرها أو تجاهلها. نقلا عن تيف ماكلِم، حاكم بنك كندا

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)