الصفحة الرئيسيةفنونمجتمع[تقرير] ..شاركت الصحفية آن ماري إيفون (على اليسار) والأخصائية النفسية نادية قنديل (عبر الفيديو) والفنان مهدي باحماد في النقاش حول مسألة الجنس في العالم العربي كجزء من فعاليات مهرجان العالم العربي الثالث والعشرين في مونتريال.الصورة: Radio Canada International / Samir BendjaferRCIتاريخ النشر: 17:24 ... ... ... Début du widget Youtube. Passer le widget ?Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?.... .... شاركت الصحفية آن ماري إيفون والأخصائية النفسية نادية قنديل (عبر الفيديو) والفنان مهدي باحماد في النقاش حول مسألة الجنس في العالم العربي كجزء من فعاليات مهرجان العالم العربي الثالث والعشرين في مونتريال.الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer.... Début du widget Widget. Passer le widget ?Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?.... روابط ذات صلة : الجنس دون واقٍ ذكري، دون موافقة الشريك، قد يُعتبر اعتداءً، حسب محكمة كندا العلياالممارسات الجنسية الآمنة في زمن كوفيد 19 (نافذة جديدة)العلاقات الجنسية في زمن الكورونا (نافذة جديدة)