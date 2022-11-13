[تقرير] ..

وزير شؤون المحاربين القدامى ثابت في موقفه بوجه الانتقادات والدعوة للاستقالة

وزير شؤون المحاربين القدامى ثابت في موقفه بوجه الانتقادات والدعوة للاستقالة. تاريخ النشر: منذ 2 يومين.