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[تقرير] ..

رجل وامرأة جالسان على كرسي وبينهما شاشة تظهر عليها امرأة.

شاركت الصحفية آن ماري إيفون (على اليسار) والأخصائية النفسية نادية قنديل (عبر الفيديو) والفنان مهدي باحماد في النقاش حول مسألة الجنس في العالم العربي كجزء من فعاليات مهرجان العالم العربي الثالث والعشرين في مونتريال.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

RCI

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رجل وامرأة جالسان على كرسي وبينهما شاشة تظهر عليها امرأة بحضور عدة أشخاص جالسين على كراسي.

شاركت الصحفية آن ماري إيفون والأخصائية النفسية نادية قنديل (عبر الفيديو) والفنان مهدي باحماد في النقاش حول مسألة الجنس في العالم العربي كجزء من فعاليات مهرجان العالم العربي الثالث والعشرين في مونتريال.

الصورة: Radio Canada International / Samir Bendjafer

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