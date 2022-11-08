التحويلات الصحية الفدرالية: رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم ’’خائبون‘‘

وفي غضون ذلك أعرب رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم عن ’’خيبة أمل‘‘ لأنّ الحكومة الفدرالية ’’لا تقدّم أيّ استجابة بشأن القضية الجوهرية المتمثلة في التمويل المستدام للرعاية الصحية‘‘.

فقد أصدروا بياناً صحفياً جددوا فيه مطالبتهم الحكومة الفدرالية بزيادة التحويلات الكندية في مجال الصحة (CHT / TCS) من 22% إلى 35% وأن ’’يتمّ الحفاظ على هذه النسبة على مرّ الزمن‘‘.

تُضاعف المقاطعات والأقاليم جهودها لتحسين الخدمات الصحية التي يحتاج إليها الكنديون والتي تعرضت لضغوط بسبب جائحة كوفيد -19. الموارد الكبيرة ضرورية لدعم هذا العمل الأساسي ولتسريعه، ولتحقيق ذلك تحتاج المقاطعات والأقاليم إلى شريك مالي فدرالي موثوق به. نقلا عن مقتطف من بيان رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم

كما طلبوا من الحكومة الفدرالية تشجيع هجرة المهنيين المؤهَّلين في قطاع الصحة.

’’لم يلتزم رئيس الحكومة الفدرالية بحوار بنّاء مع نظرائه فيما يتعلق بشراكة جديدة مع الحكومة الفدرالية بشأن تمويل الرعاية الصحية‘‘، أضاف رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم.

وزير الصحة الفدرالي جان إياف دوكلو (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

من جهته، لم يقدّم وزير الصحة الفدرالي جان إيف دوكلو أيّ تفاصيل عن وعده بالتمويل.

وهو قال أمس إنّ المقاطعات والأقاليم يجب أن توافق على استخدام مؤشرات صحية مشتركة وإنشاء نظام بيانات حول الصحة ’’عالميّ المستوى‘‘ لكندا.

كما أعلن الوزيردوكلو أنّ الحكومة الفدرالية مستعدة للاستثمار في سلسلة ثانية من التمويل ’’لاتفاقيات مصممة على القياس مع المقاطعات والأقاليم‘‘.

وهذا من شأنه أن يضمن، وفقاً للوزير دوكلو، ’’الدعم للعاملين في مجال الرعاية الصحية، والوصول إلى فرق طب أسرة، والحصول على خدمات في مجال الصحة النفسية‘‘.

لكن من غير الوارد بالنسبة لوزير الصحة في حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا ذكر مبالغ محددة أو ’’الدخول في نقاش حول النسب المئوية‘‘.

لكنّ الوزير دوكلو قال إنه من المفترض أن ترتفع التحويلات الصحية الفدرالية من 45 مليار دولار إلى 49 مليار دولار قريباً.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)