فورد يقترح بناء مساكن للمهاجرين في الحزام الأخضر ناقضاً وعداً سابقاً

وأضاف فورد أمس أنه يرحّب بإعلان الحكومة الفدرالية مؤخراً أنها تنوي زيادة عدد المهاجرين الدائمين إلى كندا إلى 500.000 سنوياً في عام 2025.

ووفقاً لفورد، سيستقرّ حوالي 300.000 من هؤلاء القادمين الجدد في أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان (15,11 مليون نسمة) وحجم الاقتصاد.

وقال رئيس حكومة الحزب التقدمي المحافظ إنّ مقاطعته تحتاج إلى المهاجرين لملء الوظائف الشاغرة، لكنها بحاجة أيضاً لتوفير مساكن لهم.

أين سنضع 300.000 شخص سنوياً، ما يقرب من مليون شخص في ثلاث سنوات؟ وهذا بسبب تقاعس الحكومات السابقة التي لم تشأ اتخاذ تدابير جريئة لبناء مساكن. نقلا عن دوغ فورد، رئيس حكومة أونتاريو

’’سوف نضمن بناء مساكن‘‘، أكّد رئيس حكومة أونتاريو.

وكانت حكومة فورد قد اقترحت يوم الجمعة انتزاع أراضٍ من الحزام الأخضر، الذي أُنشئ لحماية مناطق حساسة بيئياً من التمدد العمراني، بهدف بناء ما لا يقل عن 50.000 مسكن جديد عليها. وتعويضاً عن تلك الأراضي اقترحت الحكومة إضافة أراضٍ جديدة إلى الحزام الأخضر.

لكنْ هذه خطوة كانت حكومة فورد قد تعهدت العام الماضي بعدم القيام بها.

فقد قال آنذاك وزير الإسكان، ستيف كلارك، بأنّ الحكومة لن تقبل ’’بأيّ حال من الأحوال‘‘ مقترحات باقتطاع أراضٍ من الحزام الأخضر أو بإجراء تبادل أراضٍ بين الحزام ومناطق خارجه بهدف إفساح المجال أمام أيّ شكل من أشكال التطوير الحضري.

لكنّ فورد قال أمس إنّ الوضع قد تغيّر.

نحن في فترة غير مسبوقة في مجال الإسكان. لدينا اليوم أزمة سكن لم تكن موجودة قبل أربع سنوات. نقلا عن دوغ فورد، رئيس حكومة أونتاريو

وأطلقت حكومة فورد استشارات لمدة 30 يوماً حول إزالة قرابة 7.400 آكر (حوالي 30 كيلومتراً مربعاً) من الأراضي في 15 قطاعاً مختلفاً من الحزام الأخضر وإضافة 9.400 آكر (حوالي 38 كيلومتراً مربعاً) إلى الحزام من أماكن أُخرى (الآكر يساوي 4.046,9 متراً مربعاً).

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة نصب عينيها هدف بناء 1,5 مليون مسكن في السنوات العشر المقبلة.

وانتقدت أحزاب معارِضة ومنظمات بيئية إعلان حكومة فورد الأسبوع الماضي، إذ اعتبرت أنه سيلحق أضراراً بالحزام الأخضر وبدوره في وقف الزحف العمراني وحمايةِ الأراضي الزراعية والغابات ومياه الشرب.

يُذكر أنّ الحكومة الليبرالية برئاسة دالتون ماكوينتي (ثلاث ولايات متتالية من تشرين الأول/أكتوبر 2003 إلى شباط/فبراير 2013) هي التي أنشأت الحزام الأخضر عام 2005.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)