حملة ’’ريجاينا تشيب ريبير‘‘ لجمع التبرعات لمأوى ’’أَواسِيْوْ‘‘ مع حلول الشتاء

ويحمل الحدث عنوان ’’املئ الخيمة‘‘ (Fill the Tent) واُقيم في موقف السيارات التابع لمركز ’’نورثغيت‘‘ للتسوق (Northgate Mall) في شمال ريجاينا، عاصمة مقاطعة ساسكاتشِوان في غرب كندا.

وفي إطار هذا الحدث الذي يُقام للسنة الثانية على التوالي، توقف العديد من سائقي السيارات لتقديم ملابس دافئة ومنتجات نظافة شخصية ومواد غذائية، وتبرّع بعضهم ببعض المال.

’’إنه يوم مثير أن نرى فيه كلّ ما ساهم به المجتمع المحلي. هذا بالإضافة إلى أنّ حرارة الطقس هي إلى جانبنا، كما أنّ المطر توقف‘‘، قالت كاري لين سترايليتسكي، منظِّمة الحدث ومالكة مؤسسة ’’ريجاينا تشيب ريبير‘‘ المتخصصة في تصليح زجاج السيارات.

وأضافت سترايليتسكي أنّ مركز’’أَواسِيْوْ‘‘ للإيواء المؤقت سيتلقى كلّ التبرعات التي تمّ جمعها اليوم‘‘ وأنّ هذا الحدث سيتكرّر في السنوات المقبلة.

من جهته يدرك رئيس فريق العمل في ’’أَواسِيْوْ‘‘، جوزيف بير، أهمية المساعدة لمأواه مع حلول فصل الشتاء.

تصلنا التبرعات في الوقت المناسب. مع حلول البرد نحتاج حقاً لهذه التبرعات. نقلا عن جوزيف بير، رئيس فريق العمل في مركز ’’أواسِيْوْ‘‘ للإيواء المؤقت

وقال بير إنّ من هم في حالة عوز سيتمكنون من طرق باب المأوى طوال فصل الشتاء للحصول على ما يحتاجون إليه، وأضاف أنّ المأوى يقبل التبرعات على مدار العام.

جهاز شرطة بلدية ريجينا، أحد شركاء ’’املئ الخيمة‘‘، كان أيضاً في مكان الحدث لتقديم يد العون للمنظمين.

’’نرى ذلك في الشوارع، أنّ هناك حاجة إلى سدّها. إنه لأمر جيد أن نتمكن من تقديم يد العون لمنظمة تساعد في إخراج الناس من الشوارع‘‘، قال المتحدث باسم شرطة ريجينا، كريس جاكاو.

كما أنّ مساهمات شركاء آخرين، مثل مركز ’’نورثغيت‘‘ للتسوق ومجموعة ’’جايز للنقل‘‘ (Jay's Transportation Group)، جعلت أمس حدث ’’املئ الخيمة‘‘ ممكناً.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)