مبيعات المنازل في تورونتو تراجعت 49% خلال سنة والأسعار استقرت بعد تراجع

فقد بيع 4.961 منزلاً من مختلف الفئات في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت مقارنةً بـ9.743 منزلاً في الشهر نفسه من العام الفائت.

وسجّل معدل سعر بيع المنزل ارتفاعاً ضئيلاً الشهر الفائت بعد سلسلة تراجعات في الصيف والربيع الفائتيْن، حسب بيانات صادرة اليوم عن الغرفة العقارية في منطقة تورونتو (TRREB).

فبلغ معدل سعر بيع المنزل من مختلف الفئات 1.089.428 دولاراً، أي أكثر بنسبة 0,25% من مستواه في الشهر السابق، أيلول (سبتمبر)، البالغ 1.086.762 دولاراً.

لكنّ معدل سعر بيع المنزل في كبرى المناطق الحضرية في كندا كان الشهر الفائت أدنى بـ5,73% من مستواه قبل سنة، في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، البالغ 1.155.624 دولاراً.

أبراج سكنية في تورونتو ويبدو في وسط الصورة برج ’’سي ان‘‘ (CN Tower)، أعلى بناء في العالم عند الانتهاء من تشييده عام 1976. الصورة: La Presse canadienne / Cole Burston

وتعزو الغرفة العقارية توقف التراجع في الأسعار إلى انخفاض عدد المنازل المدرَجة حديثاً للبيع بنسبة 11,6% في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) 2021.

وعدد المنازل المعروضة حديثاً للبيع كان في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في أدنى مستوى له لهذا الشهر من السنة منذ عام 2010.

فقد تردّد العديد من المالكين مؤخراً في بيع منازلهم من مختلف الفئات خشية حصولهم على سعر أدنى من أسعار البيع قبل 10 أو 12 شهراً.

’’تلقت أسعار المنازل في منطقة تورونتو الكبرى (GTA) دعماً مؤخراً لأنّ انخفاض الأسعار في الربيع والصيف خفّف من تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على المعدل الشهري ل​​أقساط الرهن العقاري‘‘، كتب كبير محللي السوق في الغرفة العقارية، جايسن ميرسر.

’’تشير أحدث رسائل بنك كندا (المصرف المركزي) إلى أنه في طور بلوغ نهاية دورة تشديده (النقدي). انخفضت عائدات السندات نتيجة لذلك، ما يشير إلى أنّ معدلات الرهن العقاري الثابتة قد تتجه نحو الانخفاض مع مرور الوقت، وهذا من شأنه أن يساعد القدرة على تحمل التكاليف‘‘، أضاف ميرسر.

(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا والغرفة العقارية في منطقة تورونتو، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)