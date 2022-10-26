عودة امرأتيْن وطفليْن كنديين من مخيم في سوريا تحت السيطرة الكردية

وتمّ توقيف شواي (27 عاماً) الليلة الماضية لدى وصولها إلى مطار مونتريال الدولي. وقالت الشرطة الملكية في بيان صحفي إنّ الفريق المتكامل للأمن القومي (INSET / EISN) يجري تحقيقاً حول المرأة الشابة منذ أكثر من ثماني سنوات.

وبعد هذا التحقيق تمّ توجيه تهم الإرهاب إلى شواي وهي من سكان حيّ بيارفون في مونتريال. وتواجه شواي الآن أربع تهم بموجب القانون الجنائي، من ضمنها المشاركة في نشاط جماعة إرهابية.

ومثلت شواي بعد ظهر اليوم عبر الفيديو أمام محكمة مونتريال، وستمثل مجدداً أمامها يوم الجمعة. وعارض محامي الدولة الإفراج عنها مخافة عدم مثولها.

نساء وأطفال في مخيم الروج في شمال شرق سوريا (أرشيف). الصورة: Stephanie Jenzer/CBC

وأوضح المفتش ديفيد بودوان، من الفريق المتكامل للأمن القومي في مونتريال، أنّ شواي كانت قد ذهبت إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ المسلح (’’داعش‘‘).

’’في سوريا، يُزعم أنها شاركت في أنشطة إرهابية باسم ’الدولة الإسلامية‘. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 أسرتها ’قوات سوريا الديمقراطية‘‘‘، قال بودوان.

ويشكل المقاتلون الأكراد العمود الفقري لهذا التنظيم الذي يُعدّ رأس الحربة في محاربة تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ في سوريا.

وأضاف بودوان أنّ شواي بقيت في مخيم الروج في شمال شرق سوريا، الخاضع للقوات الكردية، حتى عودتها إلى كندا، ’’وستبقى محتجَزة حتى نهاية الإجراءات القانونية‘‘.

أما بالنسبة لطفليْ شواي المولوديْن في سوريا، فقد أوضح بودوان أنّ الشرطة الملكية الكندية أوكلت مهمة الاعتناء بهما إلى أحد المراكز الجامعية المتكاملة للخدمات الصحية والاجتماعية (CIUSSS) في مونتريال.

وكيل الدفاع عن كيمبرلي بولمان، المحامي لورانس غرينسبون (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Alistair Steele

والكندية الثانية التي أُعيدت إلى البلاد هي كيمبرلي بولمان (50 عاماً)، من مقاطعة بريتيش كولومبيا، والتي ظهرت في الفيلم الوثائقي ’’العودة: الحياة بعد تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ (The Return: Life after ISIS). واحتُجزت بولمان ثلاث سنوات في مخيم الروج أيضاً.

وقالت بولمان إنها وجدت نفسها في ’’مكان شنيع‘‘ بعد أن تمّ تجنيدها عبر الإنترنت من قبل عضو في تنظيم ’’الدولة الإسلامية‘‘ أصبح فيما بعد زوجها. واعتقلها مقاتلون أكراد عام 2019.

وقال محامي بولمان، لورانس غرينسبون، في حديث مع إذاعة راديو كندا إنّها وصلت صباح اليوم إلى مطار مونتريال الدولي حيث وُجِّهت إليها تهم بموجب المادة 810 من القانون الجنائي وإنها تعهدت بموجب أمر من المحكمة بعدم الإخلال بالسلم العام. وتوجهت بولمان بعد ذلك إلى مدينة أبوتسفورد في بريتيش كولومبيا.

وأوضح غرينسبون أنّ بولمان أُعيدت إلى كندا لأسباب طبية، فهي ’’تعاني من مشاكل جسدية ونفسية‘‘.

’’تشكر كندا الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على تعاونها، وتعترف بجهودها في توفير الرعاية للأشخاص المحتجزين في وضع أمني صعب للغاية وفي ظروف معاكسة‘‘، قالت وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية في بيان.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الولايات المتحدة شاركت أيضاً في عملية إعادة الكنديين الأربعة.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)