ولاية ثالثة لتوري في تورونتو وثانية لبراون في برامبتون وفوز هورفاث في هاميلتون

ففي تورونتو، عاصمة المقاطعة وكبرى مدن كندا، فاز جون توري بولاية ثالثة على التوالي، وفي ميسيسوغا الواقعة ضمن منطقة تورونتو الكبرى (GTA) فازت بوني كرومبي بولاية ثالثة على التوالي أيضاً، وفي برامبتون الواقعة أيضاً في منطقة تورونتو الكبرى فاز باتريك براون بولاية ثانية على التوالي.

وحسب نتائج غير نهائية حصد توري، البالغ من العمر 68 عاماً، 62% من أصوات المقترعين.

وبعد إعلان النتائج شكر توري الناخبين على منحه ’’تفويضاً قوياً‘‘ ووعد بمعالجة التحديات التي تواجه تورونتو بروحٍ من التعاون.

لديّ آمال كبيرة لمستقبل هذه المدينة، لكن هناك تحديات في الأفق وسيتعيّن علينا مواجهتها معاً. نقلا عن جون توري، عمدة تورونتو المعاد انتخابه

وجدّد توري وعده بعدم فرض زيادات كبيرة على الضرائب العقارية.

’’ليس هذا ما يجب القيام به وسط أزمة تجعل (تكاليف) الحياة غير مُحتمَلة‘‘، قال العمدة المعاد انتخابه في إشارة إلى تضخم أسعار السلع والخدمات.

ولعب توري، الذي انتُخب عمدةً لتورونتو لأول مرة في عام 2014، ورقةَ الاستقرار والخبرة وسلّط الضوء على قدرته على الحفاظ على روابط التعاون مع الحكومة الفدرالية وحكومة أونتاريو.

باتريك براون مبتسماً الليلة الماضية بعد الإعلان عن إعادة انتخابه عمدةً لبرامبتون. الصورة: Radio-Canada / Gregory Wilson

في برامبتون واجه العمدة باتريك براون حملة صعبة، خاصةً عندما أصدر خمسة من أعضاء المجلس البلدي بياناً قالوا فيه إنّ براون يشكّل ’’نموذج سلوك ينذر بالخطر‘‘.

وفي خطاب الفوز أمس لم يتردد براون في الإشارة إلى حملته المضطربة وإلى السهام التي وُجِّهت إليه.

’’إنه انتصار ضدّ سياسات السلبية، لقد قمنا بحملة إيجابية‘‘، قال براون.

رفضنا الانخراط في الجانب القبيح من السياسة وركّزنا على ما أنجزناه في برامبتون في السنوات الأربع الماضية وما نأمل في تحقيقه في (السنوات) الأربع المقبلة. نقلا عن باتريك براون، عمدة برامتون المعاد انتخابُه

كان الاحتفال أمس مزدوجاً لأندريا هورفاث: فوزها بمنصب عمدة هاميلتون، مسقط رأسها، وعيد ميلادها الـ60. الصورة: CBC/Bobby Hristova

وفي هاميلتون فازت أندريا هورفاث، الزعيمة السابقة للحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو (يساري التوجه)، بمنصب العمدة، لتصبح أول امرأة عمدة لهذه المدينة التي وُلدت وترعرعت فيها.

ولم يتأكّد فوز هورفاث إلّا في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، ونالت 59.216 صوتاً أمام كينين لوميس، وهو رئيس سابق لغرفة التجارة في هاميلتون، الذي نال 57.553 صوتاً. وتزامن فوزها مع عيد ميلادها الـ60.

يعلم الجميع أنّ هاميلتون هي فخري وإلهامي، وهذا طوال حياتي. لم أكن أحلم بمسقط رأس أفضل من هنا. نقلا عن أندريا هورفاث، العمدة الجديدة لهاميلتون

يُذكر أنّ هورفاث مثّلت دائرة ’’وسط هاميلتون‘‘ (Hamilton-Centre) في الجمعية التشريعية لأونتاريو بشكل متواصل منذ عام 2004 إلى أن استقالت في آب (أغسطس) الفائت لكي يحق لها الترشّح في الانتخابات البلدية.

مارك ساتكليف بين مناصريه بين الإعلان الليلة الماضية عن فوزه بمنصب عمدة أوتاوا. الصورة: Radio-Canada / Fiona Collienne

أمّا العاصمة الفدرالية أوتاوا، الواقعة أيضاً في أونتاريو، فبات لديها عمدة جديد هو الصحفي السابق مارك ساتكليف الذي فاز بوجه كاثرين ماكيني، وهي عضوة في المجلس البلدي الخارج.

وحلّ اللبناني الأصل نور القادري، وهو بروفيسور في جامعة أوتاوا، رابعاً.

يُشار إلى أنّ العمدة المنتهية ولايته، جيم واتسون، لم يترشّح لولاية جديدة.

وواتسون كان عمدةً لأوتاوا أربع ولايات، أولاها عام 1997، تبعتها ولايتان متتاليتان كنائب في الجمعية التشريعية لأونتاريو ثم ثلاث ولايات متتالية كعمدة لأوتاوا مجدداً.

وتنافس في الانتخابات البلدية أمس أكثر من 6.300 مرشّح، ثلثهم تقريباً من النساء، على 2860 مقعداً بلدياً في مختلف أنحاء أونتاريو.

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا وعن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)