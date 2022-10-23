حملة جمع ألبسة شتوية للقادمين الجدد في كالغاري

وأوضحت هذه الجمعيات أنّ تدفق اللاجئين القادمين من دول مثل أفغانستان وأوكرانيا هذا العام يعني أنها بحاجة إلى مزيد من المساعدة لجعل هؤلاء الوافدين الجدد يشعرون بالدفء خلال أول فصل شتاء لهم في كندا.

’’نحتاج حالياً إلى ملابس شتوية وأدوات منزلية وبطانيات وأغراض لفصل الشتاء‘‘، قال ديفانغ سامبات من مؤسسة ’’نهاية قوس القزح‘‘ (End of the Rainbow) في حيّ بتْلاين في وسط كالغاري.

ويمكن للأشخاص المحتاجين الحصول على ملابس وأدوات منزلية مجانية لدى هذه الجمعية التي تأسست في الأصل لمساعدة اللاجئين المثليي الجنس وسائر المنتمين لـ’’مجتمع الميم‘‘ (LGBTQ Plus) في كالغاري.

لكنّ المؤسسة تجمع أيضاً التبرعات التي تلائم الناس من كافة الميول والفئات العمرية، كما أنها باتت نقطة لجمع التبرعات لصالح ’’مركز القادمين الجدد‘‘ (Centre for Newcomers) في المدينة.

’’القادمون الجدد من بلدان مختلفة لا يدركون كم هو الطقس بارد هنا. ستتساقط الثلوج وتنزل الحرارة إلى 30 درجة (مئوية) تحت الصفر‘‘، قال سامبات، مضيفاً أنّ القادمين الجدد ’’لا يعرفون كيفية ارتداء عدة طبقات من الملابس‘‘.

أشخاص متحلقون حول النار بالقرب من حلبة للتزلج على الجليد في كالغاري (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Axel Tardieu

من جانبه، يقوم ’’مركز القادمين الجدد‘‘ بحملة جمع تبرعات من الملابس الشتوية لتلبية طلب الوافدين الجدد عليها.

’’في الوقت الراهن يطلب منا الناس ملابس شتوية‘‘، قال نائب رئيس المركز لشؤون السكان الضعفاء، كيلي إرنيست، ’’خاصة مع قدوم الأفغان والأوكرانيين في الأشهر الـ12 الماضية، ارتفع حقاً عدد الطلبات التي تأتينا‘‘.

’’لاحظ اللاجئون أنّ الطقس يتغير وأنه ليس لديهم الملابس المناسبة‘‘، أضاف إرنيست، ’’نحن الآن نقوم بحملة ألبسة شتوية، والتغيير في الطقس هو مناسبة رائعة لبدء ذلك‘‘.

وبالفعل بدأ الطقس يتغيّر وتساقطت الثلوج أمس في كالغاري.

(نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)