نيو/نوفو برونزويك: بناء 380 مسكناً اجتماعياً جديداً وتجديد 110 مساكن أُخرى

وستستثمر المقاطعة ما مجموعه 102,2 مليون دولار للقيام بهذه الأشغال: 100 مليون دولار لبناء الوحدات الجديدة و2,2 مليون دولار لتجديد الوحدات الشاغرة.

وتتوزع الوحدات الجديدة على الشكل التالي:

40 وحدة سكنية في كلٍّ من فريديريكتون، عاصمة المقاطعة، ومونكتون، كبرى مدنها، وسانت جون، ثانية كبريات مدنها وأكبر مرافئها.

68 وحدة سكنية في شمال المقاطعة.

192 وحدة سكنية في سائر المناطق، حيثما تدعو الحاجة.

وسيتم الانتهاء من أعمال تجديد الوحدات الـ110 بحلول 31 آذار (مارس) 2023.

أما بالنسبة للوحدات السكنية الجديدة، فسيتم التخطيط لها هذا العام ويمكن أن يبدأ بناؤها في ربيع العام المقبل.

مساكن اجتماعية في مدينة سانت جون الساحلية، ثانية كبريات مدن نيو (نوفو) برونزويك (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Frederic Cammarano

وحالياً تملك وزارة التنمية الاجتماعية وتدير 808 مبانٍ تضمّ ما مجموعه 3.800 وحدة سكنية. وشُيّدت معظم هذه المساكن في سبعينيات القرن الفائت عندما كان الحزب التقدمي المُحافظ بقيادة ريتشارد هاتفيلد في السلطة في فريديريكتون (1970 - 1987)، ومعدل عمرها هو 52 عاماً.

’’حان الوقت للذهاب أبعد من ذلك في تطوير الإسكان‘‘، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية، دوروثي شيبارد.

وأضافت شيبارد أنّ وزارتها ستعمل مع البلديات لتحديد أماكن بناء المساكن الجديدة، لكنّها اشارت إلى أنّ هناك رغبة في دمج هذه المساكن في أحياء قائمة.

وهذه هي المرة الأولى منذ نحو 40 عاماً التي تقوم فيها مقاطعة نيو/نوفو برونزويك ببناء مساكن اجتماعية جديدة. ففي السنوات الأخيرة اعتمدت المقاطعة بدلاً من ذلك على الشراكات مع القطاع الخاص لبناء مساكن ميسورة التكلفة.

كما شددت الوزيرة شيبارد على رغبة حكومة الحزب التقدمي المحافظ برئاسة بيلن هيغز على مواصلة العمل مع شركاء من القطاع الخاص ومن المجتمعات المحلية لتحقيق هدفها المتمثل ببناء 1.000 وحدة سكنية جديدة ميسورة التكلفة في غضون 7 سنوات.

لقطة من وسط مونكتون، كبرى مدن مقاطعة نيو (نوفو) برونزويك. الصورة: Radio-Canada / Guy LeBlanc

ويقيم أكثر من 14.500 شخص من سكان نيو/نوفو برونزويك في مساكن اجتماعية ميسورة التكلفة أو يتلقون إعانات مالية لإيجارهم السكني.

ساهمت الزيادة في تكاليف المعيشة مع الارتفاع الحاد في أسعار العقارات في زيادة الطلب على المساكن الميسورة التكلفة، وخاصة على السكن الاجتماعي. نقلا عن دوروثي شيبارد، وزيرة التنمية الاجتماعية في حكومة نيو/نوفو برونزويك

وتعترف الوزيرة شيبارد بأنّ مقاطعتها تعاني من أزمة سكن كبيرة.

’’لا أعرف كيف يمكننا القول إنه لا توجد أزمة. أنا أتحدث باسمي وباسم الحكومة وأعتقد أنّ هناك أزمة‘‘، قالت الوزيرة شيبارد.

ونيو/نوفو برونزويك هي ثانية كبريات المقاطعات الأطلسية الأربع من حيث عدد السكان، يقطنها نحو من 812 ألف نسمة (نافذة جديدة).

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)