تدشين المرحلة الأولى من توسيع منجم ’’فالي‘‘ للنيكل والنحاس في أونتاريو

والمشروع بقيمة 945 مليون دولار وأطلقت الشركة البرازيلية العمل فيه عام 2017.

ووفقاً لـ’’فالي‘‘، ستضاعف تقريباً المرحلةُ الأولى من المشروع إنتاج الخام في ’’مجمّع كوبر كليف‘‘ (Copper Cliff Complex) المنجمي، فتزيد كمية النيكل المنتجة سنوياً بمقدار 10.000 طن متري تقريباً وكمية النحاس المنتجة سنوياً بمقدار 13.000 طن متري تقريباً.

ولتحقيق ذلك تمّ نقل أكثر من 544.000 طن متري من الصخور لبناء 12 كيلومتراً من الأنفاق تحت الأرض.

وتربط هذه الأنفاق الجزئيْن الشمالي والجنوبي من ’’مجمّع كوبر كليف‘‘، ما يخلق المجمّع المنجمي الجديد.

وقد أعيد تأهيل الجزء الجنوبي من المنجم الذي كان غير نشط منذ عام 2008، وتمّ توسيع أنظمة نقل المعادن الخام والنفايات. وتمّ أيضاً وضع أنظمة تهوية جديدة، كما تقول الشركة.

وأوجدت هذه الأشغال 270 وظيفة جديدة.

لوغو شركة ’’فالي‘‘ عند مدخل ’’مجمّع كوبر كليف‘‘ المنجمي في سادبوري في أونتاريو (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Yvon Thériault

المرحلة الأولى من ’مجمّع كوبر كليف ساوث المنجمي‘ تزيد إنتاجنا من النيكل المنخفض الكربون والمعادن الحرجة الأُخرى، فضلاً عن تعزيزها الاستدامة الطويلة الأمد لأعمالنا في سادبوري. نقلا عن ديشني نايدو، نائبة الرئيس التنفيذية للفلزات الوضيعة لدى شركة ’’فالي‘‘

رئيس حكومة أونتاريو، دوغ فورد، الذي حضر حفل الافتتاح، قال إنّ المشروع الجديد سيساهم في ’’تعزيز سلاسل التوريد المحلية‘‘ وإنه يمثّل في الوقت نفسه ’’دفعة مهمة لاقتصاد المنطقة‘‘.

’’هناك دراسات جدوى جارية حالياً لمراحل التطوير المستقبلية لـ’مجمّع كوبر كليف‘ المنجمي مع إمكانية توفير معادن مستدامة ومسؤولة المصدر، وهي ضرورية لاقتصاد منخفض الكربون في المستقبل‘‘، قالت الشركة في بيان صحفي.

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)