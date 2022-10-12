ذخيرة مدفعية وكاميرات عالية التقنية وألبسة شتوية من كندا لأوكرانيا

وهذه الإمدادات متنوعة كما أعلنت اليوم وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند خلال اجتماع المجموعة الاستشارية للدفاع عن أوكرانيا في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتشمل هذه الدفعة الجديدة من المساعدات الكندية ذخيرة مدفعية وأجهزة عالية التقنية وألبسة شتوية استعداداً لموسم البرد الذي يستقر تدريجياً على جبهات القتال في أوكرانيا. وتبلغ قيمتها الإجمالية 47 مليون دولار.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، تتضمن الإمدادات الجديدة التي سترسلها كندا إلى أوكرانيا أكثر من 400.000 قطعة ثياب شتوية، من ضمنها قفازات وأحذية وسترات وسراويل، بقيمة 15 مليون دولار.

كما تتضمن المزيدَ من ذخيرة المدفعية بقيمة 15,2 مليون دولار، لاسيما قذائف من عيار 155 ميليمتراً وفتائل وشحنات بارود لمدافع الهاوتزر من طراز ’’أم777‘‘ (M777) التي سبق لكندا أن قدّمتها إلى أوكرانيا.

وسترسل كندا أيضاً المزيد من الكاميرات العالية التقنية الإضافية التي يستخدمها الأوكرانيون في طائراتهم بدون طيار، وبقيمة 15,3 مليون دولار.

وزيرة الدفاع الوطني أنيتا أناند تلقي كلمة في قاعدة ترينتون الجوية في أونتاريو (أرشيف). الصورة: (Lars Hagberg/The Canadian Press)

كما ستساهم كندا بمبلغ إضافي قدره 2 مليون دولار لتزويد أوكرانيا وشركائها بخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية كجزء من مشروع مشترك بقيادة وزارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة الكندية ومركز أمن الاتصالات (CST / CSE) وشركة ’’تيليسات‘‘ (Telesat) الكندية للاتصالات الفضائية.

ومركز أمن الاتصالات هو الوكالة الوطنية للتشفير التابعة للحكومة الكندية والمسؤولة عن الحفاظ على سلامة تكنولوجيا المعلومات وجمع المعلومات الاستخباراتية الكهرومغناطيسية الأجنبية.

نساعد أصدقاءنا الأوكرانيين من خلال منحهم معدات وتدريب مجنديهم الجدد وشحن المعدات لكي يكونوا مجهزين جيدا للدفاع عن بلادهم. نقلا عن أنيتا أناند، وزيرة الدفاع الكندية

وكانت الوزيرة أناند قد أعلنت أمس أنّ كندا ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بنشر 40 مهندساً عسكرياً في بولندا في إطار عملية ’’يونيفاير‘‘ (UNIFIER) الهادفة لتدريب الجنود الأوكرانيين على مواجهة الغزو العسكري الروسي.

وستكون هذه المفرزة مسؤولة عن تدريب المهندسين العسكريين الأوكرانيين على الاستطلاع الهندسي واستخدام المتفجرات في أعمال الهدم وعلى إزالة الألغام.

جنود أوكرانيون يستخدمون مدفع هاوتزر من طراز ’’أم777‘‘ في قصف مواقع عسكرية روسية في منطقة دونيتسك في شرق أورانيا في 6 حويران (يونيو) 2022. الصورة: Reuters / Stringer

كما ستواصل كندا تدريب الجنود الأوكرانيين في المملكة المتحدة وكذلك فرقِ المدفعية الأوكرانية على تشغيل مدافع الهاوتزر من طراز ’’أم777‘‘ وأطقمِ المركبات المدرعة التي تبرعت بها كندا للقوات الأوكرانية.

وفي مجال الطيران ستنشر كندا قريباً طائرة نقل عسكري ثالثة من طراز ’’هيركوليز سي سي - 130 جاي‘‘ (Hercules CC-130J) وموظفي دعم إضافيين في قاعدة بريستويك الجوية في اسكتلندا في المملكة المتحدة من أجل تعزيز قدرات كندا على نقل العتاد إلى القوات الأوكرانية.

يُذكر أنّ الحكومة الكندية خصصت 500 مليون دولار للمساعدات العسكرية لأوكرانيا في الميزانية العامة التي قدّمتها في نيسان (أبريل) الفائت.

وقد استُنفد هذا المبلغ من المال، وخُصِّص معظمه لشراء 39 مركبة دعم مدرعة جديدة كندية الصنع، من إنتاج مصنع ’’جنرال دايناميكس‘‘ في لندن في مقاطعة أونتاريو، والبعض منها في طور التسليم حالياً.

(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا و’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)