استقالة سكوت سميث وجميع أعضاء مجلس إدارة ’’هوكي كندا‘‘

سيتم تشكيل لجنة إدارة مؤقتة للإشراف على المنظمة إلى أن يقوم مجلس إدارة جديد بتعيين رئيس تنفيذي جديد على رأس المنظمة. نقلا عن مقتطف من بيان صادر عن ’’هوكي كندا‘‘

وأضافت المنظمة في بيانها الصادر قبل ظهر اليوم أنها تدرك ’’الحاجة الملحة لقيادة جديدة وآفاق جديدة‘‘.

و’’هوكي كندا‘‘ هي الهيئة الإدارية الوطنية لرياضتيْ هوكي الجليد وهوكي الزلاجة في كندا.

وارتفعت في الأسابيع الأخيرة أصوات عديدة، أحدها لرئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو، تطالب بتغييرات كبيرة على مستوى قيادة ’’هوكي كندا‘‘.

وفي ردود الفعل رحّبت وزيرة الرياضة الفدرالية، باسكال سانت أونج، بما اعتبرته خطوة أولى نحو استعادة الكنديين ثقتهم في ’’هوكي كندا‘‘.

نأمل في أن تعمل ’’هوكي كندا‘‘ بنشاط من أجل الانتقال إلى فريق جديد يمكن أن تضمن خبرته إشرافاً أفضل للاعبين وبيئة خالية من أعمال العنف الجنسي والتمييز. نقلا عن باسكال سانت أونج، وزيرة الرياضة الكندية

وأضافت الوزيرة سانت أونج في بيانها أنّ قضية ’’هوكي كندا‘‘ ’’تظهر أنّ الحوكمة والقيادة في المنظمات الوطنية حاسمتان في إدارة حالات العنف الجنسي والإيذاء وغيرها من أشكال سوء المعاملة‘‘.

وزيرة الرياضة الكندية باسكال سانت أونج (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Patrick Doyle

وسُئلت الوزيرة بعد الظهر عن إمكانية حصول سكوت سميث وسائر أعضاء مجلس إدارة ’’هوكي كندا‘‘ المستقيلين على تعويض نهاية الخدمة.

’’لا معلومات لديّ، في الوقت الحالي، عن هذا الجانب. سنراقب كل ذلك، لكن هذه أسئلة تخص المنظمة أولاً‘‘، أجابت الوزيرة سانت أونج، مضيفةً ’’من وجهة نظر أخلاقية، أعتقد أنه في ظل هذه الظروف سيكون من الجيد أن تكون هناك شفافية في هذا الجانب‘‘.

وأضافت وزيرة الرياضة أنها تأسف لعدم صدور اعتذار رسمي من قبل ’’هوكي كندا‘‘ أو إقرار منها بوجود مشكلة في الثقافة الراسخة لديها.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)