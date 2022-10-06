اتفاق بين ألبرتا والفيليبين لجذب ممرضات إلى المقاطعة

كما أعلنت حكومة ألبرتا عن تقليل العقبات التي تواجه الممرضات الحاصلات على شهادة من خارج كندا في الحصول على الرخصة التي تتيح لهنّ مزاولة المهنة في ألبرتا.

وتريد ألبرتا تسهيل اندماج الممرضات الفيليبينيات المسجلات من خلال مساعدتهنّ على التنقل في النظام الصحي للمقاطعة.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة تبسيط التقييم ومنح الترخيص لمزاولة مهنة التمريض في ألبرتا.

كما تتضمن أيضاً وصولاً أفضل إلى برامج المعادلات والتدريب السريري في ألبرتا. لكن لم يتم بعد الإبلاغ عن تفاصيل هذه المبادرات أو تاريخ تطبيقها.

رئيس حكومة ألبرتا جايسن كيني (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Emilio Avalos

وقال اليوم رئيس حكومة ألبرتا جايسن كيني في مؤتمر صحفي إنّ نظام الرعاية الصحية في مقاطعته سيواجه العديد من التحديات بسبب الزيادة في عدد السكان.

ويعتقد كيني، الذي تنتهي اليوم مهامه كرئيس لحكومة ألبرتا، أنّ هذا الاتفاق مع الفيليبين سيتيح الردّ على التحديات.

المزيد من الناس يعني المزيد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية وإلى مزيد من الأطباء ومزيد من الممرضات (...). يجب علينا أن نفعل كلّ ما في وسعنا لجذب ممرضات إلى المقاطعة. نقلا عن جايسن كيني، رئيس حكومة ألبرتا

وستستثمر الحكومة 3,5 ملايين دولار لزيادة عدد الأماكن في برامج الاعتراف بشهادات التمريض.

كما سيتم إطلاق برنامج منح دراسية لمساعدة الممرضات الفلبينيات على تغطية التكاليف المرتبطة بحصولهن على ترخيص لمزاولة المهنة في المقاطعة.

وزير التعليم العالي في حكومة ألبرتا، ديمتريوس نيكولايدس (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

وزير التعليم العالي في حكومة ألبرتا، ديمتريوس نيكولايدس، أشار إلى أنّ الممرضات الحاصلات على شهادة من الخارج ويتعيّن عليهنّ المرور ببرنامج الاعتراف بالشهادات، سيتمكّنّ من الحصول على ما يصل إلى 15.500 دولار.

’’التكاليف المرتبطة بالتدريب وبإجراءات برامج الاعتراف بالشهادات يمكن أن تتجاوز 16.000 دولار للعديد من الممرضات المؤهَّلات في الخارج‘‘، قال الوزير نيكولايدس.

’’هذا سوف يساعدهنّ على تقليل العقبات التي يُواجهنها لكي يصبحن ممرضات‘‘، أضاف وزير الصحة في ألبرتا.

وتعدّ ألبرتا الواقعة في غرب كندا 4,54 ملايين نسمة.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)