توصية بإضافة 6 دوائر انتخابية في بريتيش كولومبيا بسبب النمو السكاني

وهذا يعني أنّ عدد الدوائر الانتخابية في كبرى مقاطعات الغرب الكندي من حيث عدد السكان (حوالي 5,32 مليون نسمة) سيرتفع من 87 حالياً إلى 93، وفق ما تقترحه اللجنة في تقرير أولي.

ولكي تعكس الزيادة في عدد السكان، توصي اللجنة بإضافة أربع دوائر انتخابية جديدة في منطقة فانكوفر الكبرى، واحدة في كلّ من مدن بورنابي ولانغلي وفانكوفر وسوري، ودائرة جديدة في منطقة كيلونا الحضرية في وادي أوكاناغان في وسط جنوب المقاطعة، ودائرة جديدة في مدينة لانغفورد في جنوب جزيرة فانكوفر.

وتوضح رئيسة اللجنة، نيتيا لاير، أنّه تمّ تقديم هذه التوصية بسبب ارتفاع عدد سكان المقاطعة بأكثر من 300.000 نسمة خلال فترة خمس سنوات.

ويوصي التقرير أيضاً بتغيير حدود 71 دائرة انتخابية لأسباب جغرافية وديموغرافية.

صورة من الجو لمدينة كيلونا على ضفاف بحيرة أوكاناغان في وسط جنوب بريتيش كولومبيا. الصورة: Ville de Kelowna

وتضيف لاير أنّ أعضاء اللجنة جالوا في مختلف أنحاء بريتيش كولومبيا وجمعوا التعليقات التي أدلى بها المواطنون خلال 50 اجتماعاً عاماً في 43 مجتمعاً محلياً قبل كتابة توصياتهم.

وتسعى اللجنة للحصول على تعليقات المواطنين على توصياتها لغاية 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وستقدم اللجنة تقريراً نهائياً إلى الجمعية التشريعية لبريتيش كولومبيا في فيكتوريا في نيسان (أبريل) 2023، وستكون للنواب كلمة الفصل.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)