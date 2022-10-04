- الصفحة الرئيسية
- سياسة
- سياسة المقاطعات
توصية بإضافة 6 دوائر انتخابية في بريتيش كولومبيا بسبب النمو السكاني
تعتقد لجنة تحديد الدوائر الانتخابية في بريتيش كولومبيا أنّ سلطات المقاطعة يجب أن تنشئ ست دوائر انتخابية جديدة، ما يُترجَم بإضافة ستة أعضاء إلى الجمعية التشريعية من أجل تأمين تمثيل أفضل للسكان الذين ارتفع عددهم بشكل كبير، وخاصة في جنوب هذه المقاطعة المطلة على المحيط الهادي.
وهذا يعني أنّ عدد الدوائر الانتخابية في كبرى مقاطعات الغرب الكندي من حيث عدد السكان (حوالي 5,32 مليون نسمة) سيرتفع من 87 حالياً إلى 93، وفق ما تقترحه اللجنة في تقرير أولي.
ولكي تعكس الزيادة في عدد السكان، توصي اللجنة بإضافة أربع دوائر انتخابية جديدة في منطقة فانكوفر الكبرى، واحدة في كلّ من مدن بورنابي ولانغلي وفانكوفر وسوري، ودائرة جديدة في منطقة كيلونا الحضرية في وادي أوكاناغان في وسط جنوب المقاطعة، ودائرة جديدة في مدينة لانغفورد في جنوب جزيرة فانكوفر.
وتوضح رئيسة اللجنة، نيتيا لاير، أنّه تمّ تقديم هذه التوصية بسبب ارتفاع عدد سكان المقاطعة بأكثر من 300.000 نسمة خلال فترة خمس سنوات.
ويوصي التقرير أيضاً بتغيير حدود 71 دائرة انتخابية لأسباب جغرافية وديموغرافية.
وتضيف لاير أنّ أعضاء اللجنة جالوا في مختلف أنحاء بريتيش كولومبيا وجمعوا التعليقات التي أدلى بها المواطنون خلال 50 اجتماعاً عاماً في 43 مجتمعاً محلياً قبل كتابة توصياتهم.
وتسعى اللجنة للحصول على تعليقات المواطنين على توصياتها لغاية 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وستقدم اللجنة تقريراً نهائياً إلى الجمعية التشريعية لبريتيش كولومبيا في فيكتوريا في نيسان (أبريل) 2023، وستكون للنواب كلمة الفصل.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)