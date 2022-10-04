كيبيك: 90 مقعداً للـ’’كاك‘‘ من أصل 125، لكن 2 منها فقط في جزيرة مونتريال

وحلّ الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) بقيادة دومينيك أنغلاد ثانياً بنيله 21 مقعداً، محتفظاً بالتالي بدور المعارضة الرسمية، وهو دور كان يَخشى أن يؤول إلى حزب التضامن الكيبيكي (QS) اليساري.

ونال هذا الأخير 11 مقعداً، فيما نال الحزب الكيبيكي (PQ) الاستقلالي 3 مقاعد ولم يحصل حزب المحافظين الكيبيكي (PCQ) على أيّ مقعد.

هذا بالنسبة للترتيب من حيث عدد الدوائر النيابية التي فاز فيها كلٌّ من الأحزاب الرئيسية الخمسة في هذه الانتخابات التشريعية العامة الـ43 في تاريخ كيبيك والتي بلغت فيها نسبة المشاركة 66,06%.

زعيمة الحزب الليبرالي الكيبيكي دومينيك أنغلاد محييةً مناصريها مساء أمس. الصورة: The Canadian Press / Ryan Remiorz

أمّا بالنسبة للاقتراع الشعبي، فالترتيب مختلف.

حلّ حزب الـ’’كاك‘‘ أولاً أيضاً وبـ41% من إجمالي الأصوات المُحتسَبة البالغ عددها 4.107.302 (هناك 56.197 صوتاً أُلغيت). أمّا المرتبة الثانية فآلت لحزب التضامن الكيبيكي الذي نال 15,4% من إجمالي الأصوات، والمرتبة الثالثة للحزب الكيبيكي وبـ14,6% من الأصوات.

الحزب الليبرالي الكيبيكي، الذي حلّ ثانياً من حيث عدد المقاعد، حلّ رابعاً في الاقتراع الشعبي وبـ14,4% من عدد الأصوات، فيما حلّ حزب المحافظين الكيبيكي خامساً بـ12,9% من الأصوات والحزب الأخضر الكيبيكي سادساً وبـ0,8% منها.

يُشار إلى أنّ الانتخابات في كيبيك، كما في مقاطعات كندا التسع الأُخرى وفي الانتخابات الفدرالية، تجري وفق نظام الدائرة الفردية وبجولة واحدة. ويفوز بمقعد الدائرة المرشح الحاصل على الأكثرية النسبية، أي الذي يحل أولاً بعدد الأصوات مهما كانت نسبتها من إجمالي عدد أصوات المقترعين في الدائرة.

الناطق المشارك (بمثابة الزعيم المشارك) باسم حزب التضامن الكيبيكي غابريال نادو دوبوا ملقياً خطاباً أمس أمام مناصري حزبه بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات. الصورة: La Presse canadienne / Graham Hughes

وتجددت الدعوات خلال الحملة الانتخابية، لاسيما من حزب التضامن الكيبيكي والحزب الكيبيكي وحزب المحافظين الكيبيكي، المطالِبة بإدخال النسبية إلى نظام الاقتراع.

أما على صعيد التوزيع الجغرافي فاللافت أنّ حزب الـ’’كاك‘‘، وعلى الرغم من فوزه الساحق، لم يحصل سوى على اثنيْن فقط من مقاعد جزيرة مونتريال الـ27.

وفي الجهة المقابلة لم يفز الحزب الليبرالي الكيبيكي سوى بدائرة واحدة خارج منطقة مونتريال الكبرى، هي ’’بونتياك‘‘ (Pontiac) في جنوب غرب المقاطعة. وهذه الدائرة قلعة للحزب المذكور، فهو يفوز بمقعدها بشكل متواصل منذ عام 1970.

(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا وهيئة الانتخابات في كيبيك، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)