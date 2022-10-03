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الكيبيكيون ينتخبون اليوم نوابهم الـ125
يتوجه الناخبون في كيبيك منذ التاسعة والنصف من صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية العامة الـ43 في تاريخ المقاطعة.
ومقاطعة كيبيك مقسمة إلى 125 دائرة انتخابية، يمثّل كلَّ واحدة منها نائبٌ واحد في الجمعية الوطنية في كيبيك العاصمة.
فالانتخابات في كيبيك، كما في مقاطعات كندا التسع الأُخرى وكما في الانتخابات الفدرالية، تجري وفق نظام الدائرة الفردية. ويفوز بمقعد الدائرة المرشح الحاصل على الأكثرية النسبية، أي الذي يحل أولاً بعدد الأصوات مهما كانت نسبتها من إجمالي عدد أصوات المقترعين في الدائرة.
وبحلول الساعة الواحدة من بعد الظهر كانت نسبة المشاركة في الانتخابات قد بلغت 29,2%، وارتفعت إلى نحو 44,6% بحدود الخامسة والنصف.
يُذكر أنّ التصويت المبكر لاقى إقبالاً واسعاً في هذه الانتخابات، إذ اقترع تقريباً ربع الناخبين في سبعة أيام سابقة حددتها هيئة الانتخابات في كيبيك، وهي الفترة الممتدة من 23 إلى 29 أيلول (سبتمبر).
وتغلق مراكز الاقتراع اليوم عند الثامنة مساءً. لكن لن يُحرَم من الإدلاء بأصواتهم الناخبون الذين يكونون واقفين في طوابير الانتظار عند حلول الساعة الثامنة.
وبلغ عدد المسجلين في القائمة الانتخابية 6.301.113 شخصاً. وخلافاً لما هو متَّبع في الانتخابات الفدرالية، لا يحق للمواطنين تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية يوم الانتخابات العامة في كيبيك.
ويمكن لأيّ مواطن كندي يبلغ من العمر 18 عاماً وما فوق ويقيم في مقاطعة كيبيك منذ 3 نيسان (أبريل) 2022 على أقرب تقدير ممارسةُ حقه في التصويت في انتخابات المقاطعة.
يُذكر أنّ الحملة الانتخابية انطلقت في 28 آب (أغسطس)، أي أنّها دامت 36 يوماً، وتخللتها مناظرتان تلفزيونيتان بين زعماء الأحزاب الخمسة الرئيسية في المقاطعة.
وغالباً ما يُعرف من هو الحزب الفائز في الساعات القليلة التي تلي إغلاق مراكز الاقتراع. ويشكل الحكومةَ الحزبُ الذي يحلّ أولاً من حيث عدد النواب المنتَخبين، وتكون حكومة أكثرية إذا حصل على أكثر من نصف عدد المقاعد في الجمعية التشريعية، أي 63 مقعداً على الأقل في انتخابات كيبيك.
وكيبيك هي ثانية كبريات مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان (حوالي 8,7 ملايين نسمة (نافذة جديدة)) وحجم الاقتصاد.
(نقلاً عن موقعيْ راديو كندا ووكالة الإحصاء الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
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