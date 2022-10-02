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أكثر من نصف مرافئ الصيد في مقاطعات الأطلسي تضررت بسبب ’’فيونا‘‘
تضرر قطاع صيد الأسماك في مقاطعات كندا الأطلسية جراء عاصفة ’’فيونا‘‘ ما بعد الاستوائية التي ضربت هذه المقاطعات قبل ثمانية أيام.
ولا يزال تأثير ’’فيونا‘‘ على صناعة صيد الأسماك البالغة الأهمية في المقاطعات الأطلسية الأربع قيد التقييم.
لكنّ أوسبورن بورك، المدير العام لمصائد الأسماك التعاونية في منطقة فيكتوريا في جزيرة كيب بريتون في شمال شرق مقاطعة نوفا سكوشا، بات يعلم أنّ مصنعاً كبيراً لمعالجة ثمار البحر في بلدة تيلز هاربور الساحلية في فيكتوريا يحتاج لوحده لنحو مليونيْ دولار لإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء ’’فيونا‘‘.
يقول بورك إنّ الرياح العاتية عندما كانت ’’فيونا‘‘ تهدر في 24 أيلول (سبتمبر) فوق كيب بريتون دمّرت المصنع.
كما تمّ الإبلاغ عن أضرار جسيمة لحقت بسفن الصيد ومرافئ السفن الصغيرة في جزيرة كيب بريتون أيضاً وفي جزيرة الأمير إدوارد كما في جنوب غرب جزيرة نيوفاوندلاند.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قالت وزارة الصيد البحري والمحيطات في الحكومة الفدرالية إن خمسةً من مرافئ الصيد الـ180 في المقاطعات الأطلسية لم تعد تعمل وإنّ 99 مرفأً آخر تعمل جزئياً. ويحتاج 20 مرفأً آخر إلى مزيد من التقييم.
وتتوقع وزيرة الصيد البحري والمحيطات جويس موراي ارتفاع عدد المرافئ غير الصالحة للاستخدام مع استمرار عملية تقييم الأضرار.
ويقول بعض العاملين في صناعة صيد الأسماك إنّهم أُصيبوا بالذهول من الطبيعة المتقلبة لعاصفة ’’فيونا‘‘ التي تسببت في تدمير بعض مجتمعات صيادي الأسماك وتركت مجتمعات أُخرى قريبة منها جغرافياً دون أيّ ضرر يُذكر.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)