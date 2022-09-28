كندا لن تعترف ’’أبداً‘‘ بنتائج ’’الاستفتاءات الصورية‘‘ لضمّ مناطق أوكرانية إلى روسيا

وجاء كلام ترودو خلال اتصال اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

’’ما يُسمّى بالاستفتاءات التي أجرتها روسيا في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا المحتلة بشكل غير شرعي، ليس لها أيّ شرعية على الإطلاق‘‘، قال رئيس الحكومة الكندية.

لا تعترف كندا ولن تعترف أبداً بنتائج هذه الاستفتاءات الصورية ولا بأيّ محاولة غير قانونية لضم أراضٍ أوكرانية من قبل روسيا. نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية

هذه الاستفتاءات تتعارض بوضوح مع القانون الدولي ويحفزها واقع مفاده أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه يستطيع إعادة رسم خريطة العالم كما يشاء، أضاف رئيس الحكومة الكندية مندداً.

وردّاً على هذا ’’التصعيد الجديد للتوترات‘‘، أعلن رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا عن نيته ’’فرض عقوبات أُخرى على أشخاص وكيانات‘‘ مرتبطة بنظام الرئيس الروسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز (أرشيف). الصورة: Associated Press

وأعلنت أمس السلطات الموالية لروسيا في المناطق الأوكرانية الأربع المذكورة أعلاه فوزَ التصويت بـ’’نعم‘‘ لصالح ضمّها من قبل روسيا في ’’استفتاءات‘‘ ضمٍّ نظمتها موسكو ونددت بها كييف والدول الغربية التي تدعمها.

واليوم طالب الزعماء الموالون لموسكو في هذه المناطق التي تحتلها روسيا كلياً أو جزئياً بضمّها إلى روسيا.

من جانبها طالبت أوكرانيا بشحنات جديدة من الأسلحة الغربية لمحاربة روسيا، متجاهلة تهديدات الرئيس الروسي المتكررة باستخدام الأسلحة النووية لحماية الأراضي الأوكرانية التي يعتزم ضمها.

(من موقع راديو كندا نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)