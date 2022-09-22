مجمّع جديد لـ’’دي هافيلاند‘‘ في كالغاري سيعمل فيه 1500 شخص

وتقول الشركة التي نقلت مقرها الرئيسي مؤخراً من تورونتو، عاصمة أونتاريو وكبرى مدن كندا، إلى كالغاري إنّ مجمّعها الجديد سيشمل خطوط تجميع ومطاراً ومكاتب، وحتى متحفاً، وسيعمل فيه أكثر من 1500 شخص.

’’حاولنا معرفة ما إذا كان من الممكن بناء مجمّع طيران في منطقة تورونتو، لكن لم يكن الأمر واقعياً من الناحية الاقتصادية‘‘، أوضح نائب رئيس ’’دي هافيلاند‘‘ نيل سويني، مضيفاً أنّ ’’سعر الأراضي مرتفع للغاية‘‘ في منطقة تورونتو.

وقال سويني إنّ ألبرتا تقدم المزيد من فرص النمو للشركة بفضل يدها العاملة الأصغر سناً والأكثر وفرةً.

و’’دي هافيلاند‘‘ ليست غريبة عن كالغاري، فلديها منشآت فيها لتصنيع طائرات ’’دي إتش سي - 515‘‘ (DHC-515) القاذفة للمياه والتي خلفت قاذفات المياه ’’كَنَدير سي أل - 415‘‘ (Canadair CL-415).

شاحنة إطفاء تكافح حريق غابات إلى الجنوب من مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا في ضيف 2022. الصورة: Associated Press

وستُسلّم ’’دي هافيلاند‘‘ النسخة الأولى من قاذفة المياه ’’دي إتش سي - 515‘‘ عام 2026.

ويُسجَّل إقبال قوي على هذه الطائرة بسبب الحرائق العنيفة في أوروبا. وطلب الاتحاد الأوروبي 22 طائرة من هذا الطراز.

وفي ألبرتا تقوم ’’دي هافيلاند‘‘ أيضاً بتجميع الـ’’دي إتش سي - 3‘‘ (DHC-3)، وهي طائرة صغيرة معروفة بموثوقيتها وعمرها الطويل.

كما تعتزم الشركة إعادة تصنيع طائرة قديمة أُخرى هي ’’بومباردييه كيو 400‘‘ (Bombardier Q400)، وهي طائرة ركاب إقليمية.

وسيتم نقل خطّيْ إنتاج هاتيْن الطائرتيْن لاحقاً إلى المجمّع الجديد.

وتريد ’’دي هافيلاند‘‘ المملوكة للمليارديرة الكندية شيري بريدسون وضع معظم خط الإنتاج في مكان واحد، وتأمل في أن تكون قادرة على تأجير أراضٍ أو بيعها لبعض مورّديها.

رئيس حكومة ألبرتا جايسن كيني متحدثاً أمس في مؤتمر صحفي في تورونتو في إطار حملة ’’ألبرتا تناديكم‘‘. الصورة: Radio-Canada

وكان رئيس حكومة ألبرتا جايسن كيني قد سبق ’’دي هافيلاند‘‘ في نشر الخبر قبل ظهر أمس خلال مؤتمر صحفي عقده في تورونتو حيث كان يجدد مساعيه لإقناع سكانها بالانتقال إلى مقاطعته والاستقرار فيها.

ووصف كيني الاستثمارات التي تنوي ’’دي هافيلاند‘‘ القيام بها في ألبرتا بأنها ’’إعلان تاريخي للتنويع الاقتصادي‘‘ في مقاطعته، وألمح إلى أنه ستكون هناك إعلانات أُخرى في مجال الطيران في ألبرتا.

من جهتها، لم تحدد ’’دي هافيلاند‘‘ قيمة هذه الاستثمارات، لكنها ذكرت أنها ستكون بمئات الملايين من الدولارات.

لكن سيمرّ بعض الوقت قبل أن تبصر الوظائف الجديدة في كالغاري النور. فمن المتوقَّع أن تباشر الشركة بناء مجمّعها الجديد أواخر عام 2023 وقد يستغرق استكماله بين 10 سنوات و15 سنة.

(نقلاً عن تقرير لفرانسوا جولي على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)