ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة في كندا إلى نحو مليون في الربع الثاني من 2022

وارتفع عدد الوظائف الشاغرة في الربع الثاني بنسبة 4,7%، أو 45.000 وظيفة، مقارنة بالربع الأول، وبنسبة 42,3%، أو 296.500 وظيفة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

وبلغ معدل الوظائف الشاغرة 5,7%، وهو رقم قياسي أيضاً. ويتوافق هذا المعدل مع عدد الوظائف الشاغرة كنسبة من إجمالي الطلب على العمالة، أي من مجموع الوظائف المشغولة والشاغرة.

وكان لدى قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية 136.100 وظيفة شاغرة في الربع الثاني، مقارنة بـ135.300 وظيفة شاغرة في الربع الأول. وهذه زيادة نسبتها 28,8%، أو 30.500 وظيفة، على أساس سنوي.

وبموازاة ذلك ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في قطاع خدمات الإقامة والتموين في الربع الثاني بنسبة 12,7%، أو 16.800 وظيفة، عن مستواه في الربع الأول ليصل إلى 149.600 وظيفة.

كما سُجِّل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة في قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، حيث بلغ 74.600 وظيفة، ما يمثل زيادة بنسبة 7,9% مقارنة بالربع الأول.

ممرضة تعتني بمريض يشتبه في إصابته بكوفيد-19 في وحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات تورونتو (أرشيف). الصورة: CBC / Evan Mitsui

وارتفع عدد الوظائف الشاغرة بين الربعيْن الأول والثاني في ستٍّ من مقاطعات كندا العشر على أساس معدل موسمياً.

وسُجِّلت أعلى الزيادات في أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، وبنسبة 6,6%، وبلغ فيها عدد الوظائف الشاغرة 379.700.

وفي نوفا سكوشا، كبرى المقاطعات الأطلسية الأربع، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 6,0% إلى 22.400.

وفي بريتيش كولومبيا، ثالثة كبريات المقاطعات من حيث عدد السكان والرابعة من حيث حجم الاقتصاد، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 5,6% إلى 163.600.

وفي مانيتوبا سُجِّلت زيادة بنسبة 5,2% وبلغ عدد الوظائف الشاغرة 29.300.

وفي ألبرتا، رابعة كبريات المقاطعات من حيث عدد السكان والثالثة من حيث حجم الاقتصاد، سُجِّلت زيادة بنسبة 4,4% وبلغ عدد الوظائف الشاغرة 100.900.

اثنان من عمال قطاع النفط في مقاطعة ألبرتا (أرشيف). الصورة: Associated Press

وفي كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات، ارتفع عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 2,4% ليبلغ 248.100 في الربع الثاني.

أمّا في نيو / نوفو برونزويك الأطلسية، فتراجع عدد الوظائف الشاغرة بين الربعيْن الأول والثاني بنسبة 6,1% ليبلغ 15.200.

ولم يتغيّر عدد الوظائف الشاغرة بنسبة ملموسة في المقاطعات الثلاث الأُخرى.

وقالت وكالة الإحصاء الكندية إنه كان هناك ما معدله 1,1 عاطل عن العمل مقابل كلّ وظيفة شاغرة في كندا في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ1,3 عاطل عن العمل في الربع الأول من العام نفسه و2,3 عاطل عن العمل في الربع الثاني من عام 2021.

يُشار، في سياق متصل، إلى أنّ سوق العمل الكندية فقدت 40.000 وظيفة في محصلة صافية في آب (أغسطس) الفائت وأنّ معدّل البطالة ارتفع 0,5 نقطة مئوية ليبلغ 5,4%، حسب وكالة الإحصاء الكندية.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، وعن موقع وكالة الإحصاء الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)