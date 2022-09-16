هبة بـ100 مليون دولار من مؤسس ’’لولوليمون‘‘ لحماية الطبيعة في بريتيش كولومبيا

وأعلن الملياردير الكندي الأميركي عن هذه الهبة يوم أمس برفقة زوجته سامر في متنزّه ستانلي الشهير في فانكوفر، كبرى مدن بريتيش كولومبيا.

وسيتمّ التبرّع بالمبلغ المذكور من خلال مؤسسة ’’ويلسون 5‘‘ لدعم مشروع ’’25x25‘‘ التابع لمؤسسة متنزهات بريتيش كولومبيا.

وهذا المشروع هو شراكة مع مجتمعات السكان الأصليين ويمتدّ على عدة سنوات ويسعى لحماية 25% من الثروة الحيوانية والنباتية في بريتيش كولومبيا.

وستُستخدَم منحة الـ100 مليون دولار لحماية ثلاثة أنظمة بيئية:

محمية فولينغ كريك (Falling Creek Sanctuary) قرب سلسلة جبال روكي والبالغة مساحتها 528 أكراً (2,14 كيلومتر مربّع تقريباً).

محمية تيت (Teit's Sanctuary) القريبة من قرية سبينسز بريدج في جنوب بريتيش كولومبيا والبالغة مساحتها 200 أكر (0,81 كيلومتر مربع تقريباً).

ينابيع بورقيبة (Bourguiba Springs) في جنوب وادي أوكاناغان والممتدة على مساحة 41 أكراً (0,17 كيلومتر مربع تقريباً).

وينابيع بورقيبة حيوية للعديد من الأنواع، مثل كبش الجبال الصخرية (Ovis canadensis).

أحد أكباش الجبال الصخرية في متنزه بانف الوطني في جبال روكي في مقاطعة ألبرتا المجاورة لمقاطعة بريتيش كولومبيا. الصورة: Fournie par Kyle Schole

وهذه السنة تبرّع تشيب ويلسون بمبلغ 4 ملايين دولار لحماية النظام البيئي لتنّوب دوغلاس (Douglas fir) وتعهد بتقديم 100 مليون دولار للبحوث الطبية حول الحثل العضلي الوجهي الكتفي العضدي، وهو نوع وراثي نادر من ضمور العضلات تمّ تشخيص إصابته به وهو في سنّ الـ32.

و’’لولوليمون أثليتيكا‘‘ شركة متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في فانكوفر.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)