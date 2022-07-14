كندا تستأنف الاختبارات العشوائية للقادمين جواً

ولكي يتم اعتبار المسافرين محصنين بالكامل يجب أن يكونوا قد تلقوا قبل 14 يوماً على الأقل من دخول كندا سلسلةً أولية من لقاح مضاد لوباء كوفيد-19 تمّت الموافقة عليه للسفر من قبل الحكومة الكندية.

وعلى المسافرين الذين لا يُعتبرون محصنين بالكامل، إلّا إذا كانوا معفيين من اللقاح، الاستمرارُ في الخضوع لاختبار كشف في اليوميْن الأول والثامن من حجر صحي إلزامي مدته 14 يوماً.

وسيتم إجراء كافة اختبارات الكشف عن الإصابة بالوباء للقادمين جواً خارج المطارات، إمّا شخصياً في مواقع معينة كالمتاجر أو الصيدليات، أو خلال موعد افتراضي لاختبار ذاتي.

مسافرون في مطار أوتاوا أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2021. الصورة: Radio-Canada

والقادمون جواً الذين يتم اختيارهم لإجراء اختبار عشوائي إلزامي يتلقون إشعاراً بالبريد الإلكتروني في غضون 15 دقيقة من تقديمهم البيان الجمركي الخاص بهم.

ويتضمّن الإشعار معلومات تساعدهم على اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الاختبار لدى مورّد في منطقتهم.

وإذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية يتعيّن على المسافر عزل نفسه مدة 10 أيام من تاريخ استلامه النتيجة، وفقاً للمتطلبات الفدرالية.

وعلى المسافرين الاستمرار في استخدام تطبيق الوصول إلى كندا ArriveCAN، أو ولوج هذه الخدمة عبر الإنترنت، لتوفير معلومات السفر الإلزامية في الساعات الـ72 التي تسبق وصولهم جواً إلى كندا أو قبل ركوبهم سفينة سياحية متجهة إلى كندا.

يجب أن نحافظ على التدابير المتصلة باختبارات الكشف على الحدود، لأنّ هذه هي الطريقة التي نراقب بها دخول الفيروس المسؤول عن الكوفيد-19 ومتغيرات الفيروس المثيرة للقلق نقلا عن مقتطف من بيان لوزير الصحة الكندي، جان إيف دوكلو

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)