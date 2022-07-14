ترودو يردّ على المقاطعات بأنّ عليها أولاً تلبية التوقعات في مجال الصحة

وجاء كلام ترودو أمس رداً على سؤال طُرح عليه خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة كينغستون في مقاطعة أونتاريو حيث أعلن عن شراكة مع شركة ’’يوميكور‘‘ (Umicore) لتصفية المعادن لبناء مصنع لمكونات البطاريات للسيارات الكهربائية.

وكان رؤساء حكومات المقاطعات العشر والأقاليم الثلاثة قد جددوا المطالبة بعقد اجتماع مع ترودو للبحث في موضوع التحويلات الصحية الفدرالية، وذلك خلال اجتماع مجلس الفدرالية الذي عقدوه يوميْ الاثنين والثلاثاء في فيكتوريا، عاصمة مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وتطلب المقاطعات والأقاليم من الحكومة الفدرالية أن تزيد المبالغ المخصصة للصحة العامة التي تحوّلها إليها كي تغطي 35% من إجمالي نفقات الصحة سنوياً بدلاً من نسبة الـ22% حالياً. وهذه الزيادة قدرها 28 مليار دولار سنوياً.

لقطة من إجتماع مجلس الفدرالية الذي انعقد في فيكتوريا يوميْ الاثنين والثلاثاء برئاسة رئيس حكومة بريتيش كولومبيا، جون هورغان، الجالس إلى رأس الطاولة. الصورة: La Presse canadienne / Chad Hipolito

ودون تقديمه موعداً لاجتماع مع رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم، أكد ترودو أمس أنّ حكومته أجرت ’’محادثات‘‘ مع المقاطعات حتى تتمكن هذه الأخيرة من ’’تقديم‘‘ الرعاية الصحية للمواطنين.

وفي إشارة إلى جائحة كوفيد-19، قال رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا إنه يعتقد أنه لا يوجد رئيس حكومة فدرالية آخر في تاريخ كندا ناقش موضوع الرعاية الصحية مع المقاطعات بقدر ما فعله هو في السنتيْن الماضيتيْن.

وأضاف ترودو أنه يصغي ’’بشكل واضح جداً‘‘ إلى قلق الكنديين المتصل بقطاع الصحة.

’’أعتقد أن جميع الكنديين يفهمون أنّ الإسراع في إرسال المال لن يحلّ، ببساطة، المشكلة‘‘، قال ترودو في تلميحة إلى رؤساء حكومات المقاطعات.

نحن بحاجة إلى إظهار نتائج ملموسة (...)، كأن يجد كنديون أخيراً طبيب أسرة، وأن يكون كنديون قادرين على الخضوع لجراحة ينتظرونها، وأن يكون كنديون في محنة قادرين على الحصول على موعد للصحة النفسية في غضون أيام قليلة نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الفدرالية

مقدّمو الرعاية الصحية يعتنون بأحد مرضى الكوفيد-19 في وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت بول في فانكوفر. الصورة: Radio-Canada

نتائج ملموسة

وقال ترودو إنّ الحكومة الفدرالية ضخت ’’72 مليار دولار إضافية خلال العامين الماضيين في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى عشرات المليارات من الدولارات التي ترسلها كل عام على شكل مدفوعات تحويلية‘‘.

وأكد ترودو أنّ حكومته ستواصل الاستثمار في قطاع الصحة، ولكن ليس من دون التأكد من أنّ هذه الاستثمارات ستؤدي ’’إلى نتائج حقيقية وملموسة‘‘.

وهذه المساءلة المالية هي أيضاً مطلب وزير الشؤون الحكومية (العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات والأقاليم) في حكومة ترودو، دومينيك لوبلان، الذي يرى أنّ الأموال الفدرالية يجب أن توجَّه ’’حقاً‘‘ إلى قطاع الصحة، لا أن توزّعها المقاطعات على سكانها بطرق أُخرى.

(نقلاً عن تقرير لآن ماري لوكونت على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)