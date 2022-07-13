أونتاريو: الجرعة المعززة الثانية لكل من بلغ سن الـ18 فما فوق بدءاً من غد

وهذا التوسيع لنطاق الأهلية للجرعة الرابعة من اللقاح أعلنه رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو، الدكتور كيران مور، صباح اليوم.

فلغاية اليوم كان بإمكان سكان أونتاريو الذين بلغوا سنّ الـ60 فما فوق، بالإضافة إلى الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص، كالذين يعانون من نقص المناعة والمنتمين للأمم الأُوَل، الحصولُ على هذه الجرعة المعززة الثانية.

وكان الدكتور مور قد أكّد يوم الأربعاء الماضي أنّ أونتاريو هي في خضمّ موجة سابعة من تفشي جائحة كوفيد-19 وأنّ هذه الموجة الجديدة وصلتها قبل أسبوعيْن أو ثلاثة من ذاك الحين.

وكان العديد من الخبراء في مجال الصحة، وكذلك أحزاب المعارضة في أونتاريو، يحثون منذ عدة أسابيع حكومة المقاطعة برئاسة دوغ فورد على توسيع نطاق الأهلية للجرعة المعززة الثانية محاججين بأنّ ذلك سيساعد في تعزيز مستوى الحماية من المضاعفات المتصلة بالوباء.

رجل يتناول جرعة لقاح ضد فيروس كورونا. الصورة: Radio-Canada

ومع ذلك، يقول الدكتور مور إنّ توسيع نطاق أهلية الجرعة المعززة الثانية يستهدف بشكل أساسي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً ويعانون من مشاكل صحية، وأيضاً الأشخاص الذين يخضع أحد والديهم للعلاج الكيميائي.

بالنسبة لشاب بصحة سليمة (وتناول الجرعات الثلاث) تكون درجة الحماية جيدة جداً، وليس من الضروري تماماً تناول الجرعة الرابعة الآن. يمكن الانتظار حتى الخريف نقلا عن الدكتور كيران مور، رئيس الخدمات الطبية في أونتاريو

ويتوقع الدكتور مور أن تتم الموافقة على لقاح ثنائي التكافؤ من قبل وزارة الصحة الكندية بحلول الخريف، ما يمكن أن ’’يوفر حماية أكثر استهدافاً ضد متغيرات أوميكرون‘‘.

ويضيف الدكتور مور أنّ الأشخاص الذين يتلقون جرعتهم الرابعة الآن يظلون مؤهلين للحصول على هذا اللقاح الجديد في الخريف.

وهذه الموجة السابعة من الجائحة في كبرى مقاطعات كندا بعدد السكان يغذيها بشكل أساسي متغير BA.5 الفرعي من سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)