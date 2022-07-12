اتفاق شراكة استراتيجية بين الخطوط الجوية الكندية وطيران الإمارات

وتقول الشركتان إنّ الاتفاقية ستُوجد المزيد من الخيارات لعملائهما عندما يسافرون على شبكتيهما.

وترى الشركتان أنّ اتفاقية المشاركة بالرمز ستوفر خيارات محسّنة لعملاء الخطوط الجوية الكندية للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى وجهات خارج دبي.

وسيستفيد، من جهتهم، عملاء طيران الإمارات من تجربة سفر أفضل عندما يقصدون تورونتو، كبرى المدن الكندية، أو وجهات رئيسية أخرى تؤمّنها الخطوط الجوية الكندية.

وتقول الشركتان إنهما ستطلقان أيضاً مزايا متبادلة للمسافرين المتكررين ودخولاً متبادلاً إلى الصالات للعملاء المؤهَّلين.

وسيتمّ الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الشراكة وعن رحلات مشاركة بالرمز محدَّدة بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها.

(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)