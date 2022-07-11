كندا: حوافز فدرالية جديدة لكهربة المركبات الثقيلة

وكان وزير البيئة والتغيّر المناخي، ستيفن غيلبو، قد أعلن عن هذا البرنامج في نيسان (أبريل) الفائت.

ورصدت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا مبلغ 550 مليون دولار على مدى أربع سنوات لبرنامج ’’حوافز للمركبات المتوسطة والثقيلة العديمة الانبعاثات‘‘ (iVZEML - iMHZEV).

ويجب أن يكون تصنيف الوزن الإجمالي للمركبة (GRWR) أكثر من 3.856 كيلوغراماً كي تتأهّل للبرنامج.

والقائمة الكاملة للمركبات المتوسطة أو الثقيلة المؤهلة للاستفادة من هذا الدعم متوفرة على موقع وزارة النقل الكندية.

ويختلف مقدار الحوافز تبعاً لوزن المركبة.

على سبيل المثال، إذا اشترت شركة عربة نقل بسعة 3.856 كيلوغراماً لتستخدمها في تسليم السلع، ستكون مؤهلة للحصول على إعانة قدرها 10.000 دولار، في حين أنّ شركة نقل ستكون مؤهلة للحصول على دعم بقيمة 200.000 دولار إذا اشترت حافلة بسعة 11.794 كيلوغراماً.

ويمكن إضافة هذه الخصومات الفدرالية إلى حوافز أُخرى تقدّمها حكومات المقاطعات والأقاليم.

ولكي تستفيد السيارات العديمة الانبعاثات من الحوافز الفدرالية يجب أن تكون جديدة.

والشركات والحكومات والإدارات البلدية التي تشغّل أساطيل من المركبات المستوفاة الشروط مؤهَّلة للحصول على ما يصل إلى 10 حوافز كحدّ أقصى، أو على إعانة حدّها الأقصى 1.000.000 دولار، خلال سنة واحدة بموجب هذا البرنامج.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)