الخطوط الجوية الكندية: حظر مؤقت على نقل الحيوانات الأليفة في حاويات الشحن

وعزت كبرى شركات الطيران الكندية قرارها إلى فترات تأخير أطول من المعتاد في المطارات الرئيسية في البلاد وإلى تحديات لوجستية، ما قد يلحق الأذى بالحيوانات أنفسها.

لكن سيظل مسموحاً للركاب اصطحاب حيواناتهم الصغيرة على متن الطائرة بشرط أن تتمكن هذه الأخيرة من الاستلقاء في ناقلات تحت المقاعد أمام أصحابها.

وقالت الشركة إنّ إحضار حيوان أليف في المقصورة سيكلف 50 دولاراً على متن الرحلات الجوية داخل كندا والولايات المتحدة (باستثناء جزر هاواي)، و100 دولار على متن الرحلات الدولية.

لكن ’’سيتم احترام كافة الحجوزات الحالية المتصلة بحيوانات أليفة‘‘، قالت الشركة رداً على سؤال من ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية).

كما أنّ القرار الجديد ’’لا يؤثر على حيوانات الخدمة المدربة‘‘، قالت شركة الخطوط الجوية الكندية.

طائرتان تابعتان لشركة الخطوط الجوية الكندية على مدرج مطار بيرسون الدولي في تورونتو. الصورة: La Presse canadienne / Nathan Denette

وجاء قرار الشركة في أعقاب تقارير عن ترك حيوانات أليفة لعدة ساعات في أقفاص بين الأمتعة.

لكنّ الشركة لم ترد على أسئلة حول الشروط التي يجب توفرها لإلغاء الحظر الجديد، كما أنها لم تقدّم معلومات عمّا إذا كانت أيّ حيوانات أليفة قد فُقدت أو مرضت خلال الفوضى الأخيرة في المطارات.

يُشار إلى أنّ شركات الطيران والمطارات الرئيسية في مناطق عدة من كندا تعاني منذ أسابيع تأخيرات كبيرة في الرحلات الجوية وتراكمات كبيرة أيضاً في الأمتعة، في ظلّ نقصٍ في عدد الموظفين وارتفاع كبير في عدد المسافرين بعد رفع قيود السفر المتصلة بجائحة كوفيد-19 والتي دامت أكثر من سنتيْن.

ويؤثّر هذا الوضع بشكل سلبي على خدمة العملاء، وهو ما دفع عدة شركات طيران على تخفيض عدد رحلاتها.

فالخطوط الجوية الكندية، على سبيل المثال، أعلنت الأسبوع الماضي عن تخفيض عدد رحلاتها الصيفية بأكثر من 15%، أي ما مجموعه قرابة 10.000 رحلة في شهريْ تموز (يوليو) وآب (أغسطس).

(نقلاً عن موقعيْ ’’سي بي سي‘‘ وراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)