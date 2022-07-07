كيبيك دخلت الموجة السابعة، ’’الوضع تحت السيطرة، لكن يجب أن نظل يقظين جداً‘‘

’’أقول إنّ الوضع تحت السيطرة، لكن يجب أن نظل يقظين جداً‘‘، قال وزير الصحة في حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك في بداية المؤتمر الصحفي في مونتريال، مجادلاً بأنّ كيبيك ’’ليست استثناءً‘‘ لما يُلاحَظ في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا.

من جهته، ذكّر الدكتور بوالو بأنّ الارتفاع في حالات كوفيد-19 يُعزى بشكل أساسي إلى المتغيرات BA.2.12.1 وBA.4 وBA.5 التي تُعدّ أكثر عدوى بكثير من النسخات السابقة للفيروس.

الفيروس موجود وينتقل (من شخص لآخر). يسير الفيروس. الجائحة، هي، لم تنتهِ نقلا عن الدكتور لوك بوالو، المدير الوطني للصحة العامة في مقاطعة كيبيك

’’بالنسبة لي، نحن في الموجة السابعة. ومن المرجَّح أن تبدأ بالهدوء في الأسابيع المقبلة‘‘، قال الدكتور بوالو.

وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في حكومة كيبيك، كريستيان دوبيه، في المؤتمر الصحفي اليوم. الصورة: Radio-Canada / Ivanoh Demers

وعلى الرغم من أنّ بوالو ودوبيه لم يعلنا عن أيّ إجراءات تقييد جديدة، فقد شدّدا على أهمية الالتزام بفترة عزل لمدة 10 أيام بعد الإصابة بالوباء.

وبالنسبة للدكتور بوالو فإنّ الوضع واضح: الانتشار الحالي للوباء عائد إلى الأشخاص المصابين بالفيروس والذين لا يتخذون الاحتياطات اللازمة لتجنب نقل العدوى للآخرين.

’’من الواضح أنّ هناك الكثير من الناس الذين لا يحترمون (فترة العزل)، ومن الواضح أنها ستكون فكرة جيدة إذا احترموها‘‘، شدّد بوالو.

وناشد المدير الوطني للصحة العامة في كيبيك الأشخاص المصابين عدمَ الذهاب إلى المطاعم أو المهرجانات أو أيّ مكان مزدحم.

وذكّر الدكتور بوالو بأنّ الشخص المصاب ينقل العدوى وأنّ ارتداء قناع الوجه الواقي هو ’’فكرة جيدة‘‘.

عيادة تطعيم ضدّ الكوفيد-19 في مونتريال. الصورة: La Presse canadienne / Graham Hughes

جعلُ تناول اللقاح عادة

وحرص الوزير كريستيان دوبيه على توضيح حالة التطعيم في كيبيك. ’’أود أن نبدأ الحديث عن الجرعات المعززة‘‘، قال متوجهاً للصحفيين.

لم نعد في مرحلة احتساب الجرعات. يجب أن تصبح الجرعة المعززة عادة نقلا عن كريستيان دوبيه، وزير الصحة الكيبيكي

وبينما شجعت الحكومة، على نطاق واسع، الأشخاصَ المعرضين للخطر أكثر من سواهم على تناول الجرعة المعززة في الأشهر الأخيرة، قال اليوم الدكتور بوالو إنّ جميع السكان يمكنهم الآن تناولها في ضوء الوضع الحالي.

وتحقيقاً لهذه الغاية، ستضع الحكومة جدول قرار لمساعدة الناس على تحديد أفضل وقت لهم للحصول على جرعة معززة.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)