مانيتوبا: الدفعة الأولى للتعويض عن ضريبة الكربون تصل إلى السكان هذا الشهر

وتهدف هذه المدفوعات، التي تقدمها الحكومة الفدرالية، إلى تعويض التأثير على المواطنين لتطبيق الضريبة على الكربون على مختلف الصناعات. وارتفعت قيمة هذه الضريبة إلى 50 دولاراً للطن المتري في نيسان (أبريل) 2022.

وكان السكان يحصلون على المدفوعات المذكورة في شكل استرداد ضريبي.

سيتم الدفع كلّ ثلاثة أشهر لدعم العائلات بشكل أكبر على مدار السنة. لن يكون ذلك في شكل استرداد ضريبي بعد الآن نقلا عن تيري دوغيد، عضو مجلس العموم الكندي عن إحدى دوائر مانيتوبا

ويمثّل دوغيد في مجلس العموم في أوتاوا دائرةَ ’’جنوب وينيبيغ‘‘ (Winnipeg South) في عاصمة مانيتوبا، وينيبيغ، تحت راية الحزب الليبرالي الكندي. وهو أيضاً السكرتير البرلماني لوزير البيئة والتغيّر المناخي في الحكومة الفدرالية.

وأضاف دوغيد أنّ أسرة مكونة من أربعة أفراد ستتلقى 832 دولاراً عن السنة الحالية.

وبالتالي سيكون المبلغ الذي ستحصل عليه العائلات هذه السنة أكبر من الذي حصلت عليه عن عام 2021 والذي كان مقداره 720 دولاراً لأسرة مكونة أيضاً من أربعة أفراد.

تيري دوغيد، السكرتير البرلماني لوزير البيئة والتغيّر المناخي في الحكومة الفدرالية وعضو مجلس العموم عن دائرة ’’جنوب وينيبيغ‘‘. الصورة: Capture d'écran / Conférence de presse ZOOM

ويبلغ مقدار مدفوعات حوافز العمل المناخي 416 دولاراً للفرد البالغ، يضاف إليها مبلغ 208 دولارات للزوج و104 دولارات عن كلّ ولد دون سنّ الـ19.

وتحصل الأسرة الوحيدة الوالد على مبلغ 208 دولارات عن الولد البكر إذا كان دون سنّ الـ19.

كما ستحصل العائلات التي تعيش في المجتمعات الريفية على علاوة بنسبة 10%.

ويقدّر تيري دوغيد بأنّ ثمانٍ من بين كلّ عشر عائلات في مانيتوبا ستتلقى مدفوعات حوافز العمل المناخي.

ومانتيوبا هي إحدى مقاطعات البراري الثلاث وتقع في غرب وسط كندا ويقطنها حوالي 1,39 مليون نسمة يقيم أكثر من نصفهم في وينيبيغ.

(نقلاً عن تقرير لآن شارلوت كارينيان على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)