برنامج لعلاج الصرع في مانيتوبا

ويتيح البرنامج للأشخاص البالغين المصابين بهذا المرض العصبي المزمن الخضوع لعملية جراحية دون مغادرة المقاطعة.

سيوفر هذا البرنامج الشامل لعلاج الصرع لدى البالغين المراقبة والجراحة القادرتيْن على تغيير حياة المرضى نقلا عن أودري غوردون، وزيرة الصحة في مقاطعة مانيتوبا

’’سيسمح لسكان مانيتوبا بالحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها هنا، عندهم‘‘، أضافت الوزيرة غوردون عن هذا البرنامج الجديد.

وسيساهم مبلغ سنوي يزيد عن 2,5 مليون دولار في وضع هذا البرنامج لجراحة الصرع وكذلك في توسيع نطاق برنامج حالي لعلاج الصرع لدى الأطفال.

وزيرة الصحة في مانيتوبا، أودري غوردون (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Randall McKenzie

وسيؤمّن مركز العلوم الصحية (HSC) في وينيبيغ، عاصمة مانيتوبا، المتابعة للبرنامج.

يتعلق الأمر بتحسين نمط حياة المرضى مع تقليل احتياجاتهم الصحية. نريد أيضاً تعزيز خدمات طب الأعصاب وتسهيل الرعاية الصحية في مانيتوبا نقلا عن شون يونغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز العلوم الصحية في وينيبيغ

ومن المقرر أن ينطلق برنامج جراحة الصرع لدى البالغين في الربيع المقبل.

ويوضح يونغ أنّ البرنامج سيؤدّي، على وجه الخصوص، إلى تقليل زيارات المرضى إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات.

وينجم عن البرنامج أيضاً انخفاض في الطلب على الاختبارات التشخيصية وفي الحالات التي تستوجب إرسال مرضى خارج المقاطعة كي يحصلوا على الرعاية.

وبانتظار تنفيذ هذا البرنامج، سيكون من الضروري تعيين جراح أعصاب وأطباء مستشفى لتحمّل عبء العمل.

وسيسمح هذا التوظيف لأطباء الأعصاب بالتركيز على توفير رعاية أكثر تخصصاً، مثل العمليات الجراحية المدرجة في برنامج علاج الصرع.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)