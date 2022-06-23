كندا: الشغور الوظيفي يبلغ سقفاً قياسياً جديداً في الربع الأول من السنة

وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء أنّ عدد الوظائف الشاغرة ارتفع بنسبة 2,7% عن الذروة السابقة في الربع الأخير من عام 2021 مع تقلّص مجموعة العمال العاطلين عن العمل إلى نصف مستواها المسجَّل في الربع الأول من العام المذكور.

ووصل عدد الوظائف الشاغرة في قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية إلى مستوى قياسي بلغ 136.800 وظيفة، بزيادة 5% عن الذروة التي وصل إليها قبل ثلاثة أشهر، وبزيادة 90,9% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، أي قبل أن تضرب جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ الاقتصاد.

كما وجد أرباب العمل في قطاع البناء صعوبة في ملء الوظائف في الربع الأول من العام الحالي، إذ كانت هناك 81.500 وظيفة شاغرة، بزيادة 7,1% عن عددها في الربع الأخير من عام 2021 وأكثر من ضعف العدد المسجَّل في الربع الأول من عام 2020.

وارتفع معدل الشغور في وظائف عمّال البناء والمساعدين بنسبة 97%، وارتفع معدل الشغور في وظائف النجارة بنسبة 149,1%، مقارنة بمستويات الربع الأول من عام 2020.

كما واصلت الوظائف الشاغرة الارتفاع إلى مستويات قياسية في قطاعيْ التصنيع وتجارة التجزئة، بزيادة 5,3% و12,8% على التوالي مقارنة بمستويات الربع الأخير من عام 2021.

بنجامين تال، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في ’’سي آي بي سي‘‘ (CIBC)، أحد أكبر المصارف الكندية، قال إنه لا يرى أنّ حالة الوظائف الشاغرة ستتحسن بشكل ملحوظ في أيّ وقت قريب.

يجب أن ترتفع الأجور ويجب أن تتحسّن ظروف العمل من أجل جذب الناس مجدداً نقلا عن بنجامين تال، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف ’’سي آي بي سي‘‘ الكندي

يُشار إلى أنّ معدّل ​​الأجور في الساعة لجميع الموظفين ارتفع في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 3% مقارنة بالفصل نفسه من العام السابق، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5,8% خلال الفترة نفسها.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)