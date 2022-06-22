ارتفاع 2 سنت في سعر ليتر الحليب ابتداءً من أيلول (سبتمبر)

واللجنة مؤسسة تابعة للدولة الكندية وتشرف على نظام إدارة عرض الألبان في البلاد، وهي أعلنت أنّ أسعار الحليب في المزارع سترتفع بنحو 2 سنت لليتر، أي ما نسبته 2,5%، ابتداءً من الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.

وكانت أسعار الحليب قد ارتفعت بمقدار 6 سنتات لليتر، أي حوالي 8,4%، في الأول من شباط (فبراير) الفائت.

وأوضحت اللجنة أنه عندما ستقوم بمراجعة الأسعار كالمعتاد هذا الخريف، سيتم خصم زيادة الأول من أيلول (سبتمبر) السعرية من أيّ تعديلات لشهر شباط (فبراير) المقبل.

وفي العادة تتم مراجعة الأسعار مرة واحدة في السنة.

أبقار في مزرعة ألبان في مقاطعة أونتاريو. الصورة: Radio-Canada / Christine Tremblay

وكان جمعية منتجي الألبان في كندا قد طالبت الشهر الماضي بزيادة سعر الحليب منتصف العام الحالي بسبب الارتفاع القوي في معدل التضخم.

وتقول مجموعة الضغط المذكورة إنّ مزارعي الألبان يواجهون زيادات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات التي يحتاجون إليها لإنتاج الحليب.

وفي مذكرة إلى أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد، ومن ضمنهم المحوّلون وتجار التجزئة والمطاعم، أوضحت اللجنة أنّ ارتفاع أسعار الحليب سيعوّض جزئياً ارتفاع تكاليف الإنتاج العائد إلى التضخم الحالي.

التكاليف المرتبطة بأعلاف المواشي والطاقة والأسمدة تأثرت كثيراً وارتفعت بنسبة 22% و55% و45% على التوالي منذ آب (أغسطس) 2021 نقلا عن لجنة الألبان الكندية.

وتصبح أسعار الحليب الجديدة في المزرعة رسمية عندما توافق عليها سلطات المقاطعات، في موعد لا يتجاوز منتصف تموز (يوليو) المقبل.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)