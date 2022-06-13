ترودو مصاب بـ’’الكوفيد - 19‘‘ للمرة الثانية

أثبتت الاختبارات إصابتي بالـ’كوفيد - 19‘. سأتبع إرشادات الصحة العامة وأعزل نفسي. أنا بخير، وهذا بفضل اللقاحات التي تناولتها نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية

’’إذا لم تفعلوا ذلك بعد، تناولوا اللقاحات أو اللقاحات المعززة. دعونا نحمي نظام الرعاية الصحية لدينا ونحمي بعضنا البعض‘‘، أضاف رئيس الحكومة الليبرالية في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘ للتواصل.

وكان رئيس الحكومة الكندية قد شارك الأسبوع الماضي في قمة الأميركتيْن في لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

والتقى ترودو في القمة بالرئيس الأميركي جو بايدن. لكنّ البيت الأبيض قال اليوم إنّ بايدن لا يُعتبر من الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بترودو.

ووفقاً للمسار الرسمي لرحلته، التقى ترودو أيضاً خلال القمة برئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وبرئيس الحكومة الجامايكية أندرو هولنيس وبرئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر.

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو وزوجته صوفي غريغوار (إلى اليسار) بعد أن أعطتهما الصيدلانية زينب حَسَن لقاح ’’أسترازينيكا‘‘ المضاد لوباء "كوفيد - 19‘‘ في أوتاوا في 23 نيسان (أبريل) 2021. الصورة: La Presse canadienne / Adrian Wyld

وأصيب ترودو للمرة الأولى بالـ’’كوفيد - 19‘‘ في آخر كانون الثاني (يناير) الفائت، بعد ثلاثة أسابيع من تلقيه ثالث جرعة من لقاح مضاد للـ’’كوفيد - 19‘‘.

وكانت زوجته، صوفي غريغوار، قد أُصيبت بفيروس كورونا في آذار (مارس) 2020 في بداية الجائحة. وكشف اختبارٌ إصابتها في أعقاب رحلة قامت بها إلى المملكة المتحدة.

(نقلاً عن موقع راديو كندا ووكالة رويترز للأنباء، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)