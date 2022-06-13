حضور مسؤولة كندية حفل استقبال السفارة الروسية ’’غير مقبول إطلاقاً‘‘ حسب جولي

يشار إلى أنّ وزارة الخارجية هي جزء من وزارة الشؤون العالمية.

وحسب المعلومات التي نشرتها في البدء صحيفة ’’ذي غلوب أند ميل" اليومية الواسعة الانتشار في كندا والتي أكدتها ’’سي بي سي‘‘ (القسم الإنكليزي في هيئة الإذاعة الكندية)، كانت ياسمين هاينبيكير، وهي من كبار ممثلي الوزارة، حاضرة يوم الجمعة في السفارة الروسية حيث أقيم احتفال بمناسبة يوم روسيا.

هذا غير مقبول على الإطلاق. كان ينبغي ألّا يحضر أيّ ممثل كندي الحدث الذي تمّ تنظيمه في السفارة الروسية، ولن يحضر أيّ ممثل عن كندا هذا النوع من الفعاليات في المستقبل نقلا عن ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية، في تغريدة على موقع ’’تويتر‘‘ للتواصل مساء أمس

’’قرار إرسال موظف مراسم إلى حفل الاستقبال تم اتخاذه من قبل وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الكندية‘‘، أكّدت الوزارة المسؤولة عن العلاقات الدبلوماسية.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني أضافت وزارة الخارجية أنه ’’كان ينبغي ألّأ يحضر أيّ ممثل عن كندا الحدث المنظَّم في السفارة الروسية ولن يحضر أيّ ممثل عن كندا هذا النوع من الفعاليات في المستقبل‘‘.

وأضافت وزارة الخارجية أنه ’’لن تتم دعوة المسؤولين الروس إلى فعاليات يوم كندا التي تنظمها الوزارة‘‘.

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (أرشيف). الصورة: AP / Johanna Geron

تبدّل في اللهجة

وكانت وزارة الخارجية قد دافعت في البداية عن حضور ياسمين هاينبيكير حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة الروسية.

’’هذا ليس وضعاً عادياً، لكننا لم نزل نحافظ على علاقات دبلوماسية مع روسيا فيما يتعلق ببعض المصالح الكندية، لذلك أرسلت وزارة الشؤون العالمية الكندية موظف بروتوكول إلى حفل الاستقبال‘‘، قالت الناطقة باسم وزارة الشؤون العالمية، كريستيل شارتران، في بيان صادر يوم الجمعة.

لكن بعد نشر مقال ’’ذي غلوب آند ميل‘‘ أمس الأحد، أصدرت شارتران بياناً ثانياً يتضمن اعتذاراً باسم الحكومة وتكراراً لتصريحات وزارة الخارجية.

وقالت شارتران في البيان الثاني إنّ وزارة الشؤون العالمية هي التي اتخذت قرار إرسال موظف بروتوكول إلى حفل السفارة الروسية وإنّ ’’المسؤولين الروس لن يُدعَوا إلى فعاليات يوم كندا التي تنظمها الوزارة‘‘.

الممرضة الأوكرانية سفيتلانا سافشينكو تقف أمام المبنى الذي كانت تسكن فيه في مدينة ماريوبول قبل أن يدمره القصف الروسي. يُشار إلى أنّ المدينة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا سقطت بأيدي القوات الروسية بعد حصار طويل وقصف كثيف دمّر معظم مبانيها. الصورة: Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

مسألة حسن جوار

من جهته حرص سفير روسيا لدى كندا أوليغ ستيبانوف على ’’شكر السيدة هاينبيكير‘‘ على تلبيتها الدعوة إلى حفل السفارة الروسية.

الدبلوماسية هي مسألة حوار. وعلى الرغم من الخلافات السياسية الحالية، يجب أن نبقي في بالنا أنّ بلدينا جاران نقلا عن أوليغ ستيبانوف، سفير روسيا لدى كندا

’’لا ننظر إلى كندا من منظور المواجهة، ونحن على استعداد لننتظر بصبر أن تفهم حكومة (جوستان) ترودو (في أوتاوا) أو الحكومة (الكندية) المقبلة أنّ من مصلحة كندا الوطنية متابعة علاقات حسن جوار مع روسيا. هذا بالتأكيد سيعود بالفائدة على بلديْنا وعلى المنطقة القطبية الشمالية‘‘، أضاف السفير الروسي في بيان مكتوب.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)