أوتاوا تعيّن محاورة خاصة للأطفال المفقودين والمدافن المجهولة لدى السكان الأصليين

وبصفتها محاورةً خاصة، ستعمل موراي مع الناجين من المدارس الداخلية ومع مجتمعات السكان الأصليين من أجل توصية الحكومة بإطار قانوني لـ’’المعاملة المحترَمة والمناسبة ثقافياً للمقابر والمدافن المجهولة الهوية في مواقع المدارس الداخلية السابقة‘‘، قالت الحكومة في بيان.

’’ستُنفَّذ هذه الأعمال بطريقة مستقلة وغير متحيزة وغير حزبية وشفافة‘‘، أضافت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في بيانها.

وتنتمي كيمبرلي موراي لمجتمع شعب الموهوك (Mohawk) من سكان كندا الأصليين في كانيساتاكي في مقاطعة كيبيك.

وتتسلم موراي منصبها الجديد في 14 حزيران (يونيو) الجاري. ومن المتوقع أن تصدر تقريراً مؤقتاً حول تقدّم الأعمال في غضون سنة وتقريراً نهائياً في غضون سنتيْن.

وزير العلاقات بين الحكومة الفدرالية والسكان الأصليين، مارك ميلر (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / David Kawai

’’ستفتح المحاوِرة الخاصة الباب أمام النظامية والمؤسساتية والقانونية الهامة والضرورية لحماية مواقع المدافن غير المحددة‘‘، قال وزير العلاقات بين الحكومة الفدرالية والسكان الأصليين، مارك ميلر، اليوم في مؤتمر صحفي.

ستكون مرجعاً من أجل إيجاد رابط ثقة بين المجتمعات (من السكان الأصليين) والعائلات والحكومات. إنها عملية تستغرق وقتاً، لكنها ضرورية للغاية من أجل المصالحة والتعافي نقلا عن مارك ميلر، وزير العلاقات بين الحكومة الفدرالية والسكان الأصليين

’’إذا كنا نرغب في الوقوف إلى جانب الأُمم الأُوَل والإنويت والخلاسيين (Métis) في حزنهم، نحن بحاجة إلى أدوات قانونية تتكيف مع هذه المسائل الصعبة‘‘، أضاف من جهته وزير العدل الفدرالي، دافيد لاميتي.

وكان الوزيران ميلر ولاميتي قد أعلنا في آب (أغسطس) 2021 عن إنشاء المنصب الجديد الذي أُوكل اليوم إلى موراي.

وتمّ آنذاك تخصيص 320 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم البحث عن قبور مجهولة ولهدم مواقع المدارس الداخلية السابقة وإعادة بنائها.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)