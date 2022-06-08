اتهام قاصر كندي بمحاولة ارتكاب قتل جماعي ضد المثليين في فلوريدا

وتلقى جهاز شرطة ميامي في فلوريدا تقريراً يوم الأحد مفاده أنّ شخصاً على منصة الدردشة ’’أوميغلي‘‘ (Omegle) كان يهدد بتنفيذ إطلاق نار جماعي خلال حدث ’’برايد أون ذي بلوك 2022‘‘ (Pride on the Block 2022) للمثليين في ويست بالم بيتش، مركز مقاطعة بالم بيتش.

وقالت شرطة ميامي إنّ المشتبه به، وهو من مقاطعة أونتاريو، شوهد يلوح بمسدس في شريط فيديو وهو يدلي بتعليقات مهينة ضد مجتمع المثليين ويدّعي أنه يعيش في مقاطعة بالم بيتش حيث أعلن أنه سيرتكب عملية القتل الجماعي في ذلك اليوم.

وأبلغ جهاز شرطة ميامي زملاءه في ويست بالم بيتش وتمّ فتح تحقيق جنائي.

وقال جهاز شرطة ويست بالم بيتش في بيان صحفي إن ضباطه تعاونوا مع مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) وجهاز شرطة نيويورك وجهاز شرطة تورونتو والشرطة الإقليمية في بيل (Peel Regional Police) في أونتاريو لتحديد مكان المشتبه به.

وتمّ القبض على الشاب القاصر في كندا في الساعات الأولى من فجر أمس الاثنين، وتمّ العثور على شريط الفيديو وكذلك على السلاح الناري الذي شوهد في الفيديو عند القبض عليه.

واتهمت السلطات الكندية المشتبه به بالتهديد بارتكاب إطلاق نار جماعي. وهناك تهم مماثلة معلقة في فلوريدا، من ضمنها توجيه تهديدات مكتوبة أو إلكترونية بالقتل أو إلحاق إصابة جسدية أو ارتكاب إطلاق نار جماعي أو عمل إرهابي.

(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)