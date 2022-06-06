ترودو يتحدث عن ’’استفزازات" صينية للطائرات الكندية وبكين تردّ التهمة بمثلها

تصرفات الصين غير مسؤولة واستفزازية وسنواصل الإصرار بشدة على أنها تعرّض الناس للخطر فيما لا تحترم قرارات الأمم المتحدة نقلا عن جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية

وكانت القوات المسلحة الكندية قد اتهمت الأسبوع الماضي الطائرات الصينية بانتهاك معايير السلامة الدولية عدة مرات وتعريض طاقم جوي كندي للخطر.

وقالت في بيان أصدرته مساء الأول من حزيران (يونيو) الجاري إنّ طائرات صينية حاولت إجبار طائرة دورية طويلة المدى كندية على تحويل مسارها، وإنّ الطاقم الكندي اضطُرّ لتغيير الاتجاه بسرعة لتجنب اصطدامٍ محتمل.

وأشار بيان القوات المسلحة الكندية أيضاً إلى أنّ هذه التفاعلات العسكرية في الفضاء الدولي خلال مهمات مُنفَّذة في إطار العقوبات التي صوتت عليها الأمم المتحدة هي ’’مقلقة وأصبحت أكثر فأكثر شيوعاً‘‘ وأنّه ’’سبق وأن أُثيرت هذه المشكلة بالفعل عبر القنوات الدبلوماسية‘‘.

المقر العام لمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك (أرشيف). الصورة: Reuters / Mike Segar

وتمّ نشر الطائرة الكندية المشار إليها من 26 نيسان (أبريل) لغاية 26 أيار (مايو) الفائتيْن للانضمام إلى دول أخرى في مراقبة عمليات نقل الوقود بين السفن في البحر، وهي عمليات قد تساعد كوريا الشمالية على الإفلات من العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة بسبب تجاربها الصاروخية والنووية.

ويُشتبه في مشاركة سفن صينية في عمليات نقل الوقود المذكورة.

وشاركت الولايات المتحدة واليابان أيضاً في عمليات المراقبة الأممية.

من جهتها دافعت الصين اليوم عن طياريها العسكريين وقالت إنهم كانوا يفعلون الشيء الصحيح ويحمون السيادة الوطنية.

وجاء هذا الدفاع بعد صدور شكاوى من كندا، وأستراليا أيضاً، من أنّ الطائرات الصينية تقوم بمناورات محفوفة بالمخاطر فوق المحيط الهادئ.

الرئيس الصيني شي جين بينغ (إلى اليمين) مستقبلاً رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في بكين عام 2017. الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وُو تشيان، إنّ الصين ’’اتخذت بسرعة إجراءات معقولة وقوية ومهنية رداً على أعمال الاستفزاز والعمليات العدائية وغير المهنية من قبل كندا‘‘.

وأضاف وُو في بيان أنّ كندا، وتحت غطاء تطبيق عقوبات الأمم المتحدة، كثفت استطلاعها عن قرب للصين.

وقال المتحدث الرسمي الصيني إنّ كندا تتحمل المسؤولية عن كافة العواقب الوخيمة لما أسماه ’’أفعالها المحفوفة بالمخاطر والاستفزازية‘‘.

يُذكر أنّ تصادماً عام 2001 بين طائرة استطلاع أميركية وطائرة تابعة لسلاح الجو الصيني أدّى إلى مقتل الطيار الصيني واحتجاز الصين الطاقم الأميركي مدة عشرة أيام.

(نقلاً عن تقرير للأسوشيتد برس على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)