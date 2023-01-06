يختلف تعريف النجاح من شخص لآخر. فقد يعتبره البعض ملازمًا لتحصيل المال أو الراتب العالي. بينما يرى الآخرون نجاحهم مقرونًا بالشهادات العلمية. وقد يكون نجاح الأهل مرتبطًا بنجاح أبنائهم في الدراسة

ولا يختلف الكنديون من أصول عربية في تعريفهم للنجاح عن باقي الجاليات المكوّنة للفسيفساء الثقافية الكندية.

وقد بلغ عدد الكنديين الذين يصرّحون بأنّهم من أصول عربية ما يقرب من 1.000.000 شخص في عام 2016 أي بنسبية لا تتجاوز 3 % من إجمالي عدد السكان، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء الكندية.

وفي سلسلة البودكاست هذه، تحدّث القسم العربي لراديو كندا الدولي مع عيّنة من الكنديين العرب الذين حقّقوا نجاحات في ميادين مختلفة كالسياسة، والإدارة وريادة الأعمال والعلوم والبحوث الجامعية والفنون.