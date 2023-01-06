الوزير عمر الغبرا: من شاب مهاجر إلى وزير كندي

وزير النقل الكندي، عمر الغبرا الصورة: Omar Alghabra

وصل عمر الغبرة، السوري الأصل، إلى كندا طالبًا للعلم وهو في سن التاسعة عشر من العمر. وبعد 32 سنة من الدراسة والعمل والمثابرة والمشاركة في المجتمع، عيّنه رئيس الحكومة جوستان ترودو وزيرًا للنقل في يناير كانون الثاني 2021.

إعداد وإخراج : سمير بن جعفر. موسيقي ومؤثّرات صوتية :APM / Trainspotting & railfanning DZ Youtube / PM Canada Youtube Channel الصورة: Radio-Canada

مُنى نمر، كبيرة المستشارين العلميين في كندا

منى نمر، كبيرة المستشارين العلميين للحكومة الكندية الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

شدّت منى نمر، اللبنانية المولد، أنظار الرأي العام الكندي عبر تدخَلاتها العلمية منذ بداية تفشّي فيروس كورونا المستجدّ. ولكنّها لم تبدأ في اسداء النصيحة العلمية لرئيس الحكومة الكندية مع بداية جائحة كوفيد-19، فقد عيّنها جوستان ترودو في منصبها في 26 من شهر سبتمبر أيلول 2017 كبيرة المستشارين العلميين لكندا.

إعداد وإخراج : سمير بن جعفر. موسيقي ومؤثّرات صوتية :APM / PM Canada Youtube Channel الصورة: Radio-Canada

محمّد لاشمي، رئيس جامعة رايرسون

محمّد لاشمي، رئيس جامعة رايرسون الصورة: May Truong / Ryerson University

التحق محمّد لاشمي بجامعة شيربروك في كيبيك في 1986 بعد حصوله على شهادة في الهندسة المدنية من جامعة وهران بالجزائر. انتقل بعدها إلى مدينة تورونتو في 1998 للتدريس في جامعة رايرسون. وفي 2016، أصبح تاسع رئيس لجامعة رايرسون و أوّل رئيس لها مولود خارج كندا.

إعداد وإخراج : سمير بن جعفر. موسيقي ومؤثّرات صوتية :APM / Ryerson University Youtube Channel الصورة: Radio-Canada

نايلة مزغاني : الذكاء الاصطناعي في خدمة الطب

نايلة مزغاني الصورة: Neila Mezghani

في سنة 2000، بينما كانت نايلة مزغاني تتابع دراساتها العليا في المدرسة العليا للاتصالات في تونس، زارت كندا للقيام بتدريب مدّته ثلاثة أشهر في المعهد الوطني للبحث العلمي في مونتريال. وتحوّل التدريب إلى شهادة دكتوراه وإلى قصّة حياة. وهي الآن تشرف على كرسي الدراسات الكندي لتحليل البيانات الطبية التابع لجامعة كيبيك حيث تقوم بإدخال الذكاء الاصطناعي في عملية تشخيص الأمراض.

إعداد وإخراج : سمير بن جعفر. موسيقي ومؤثّرات صوتية :APM الصورة: Radio-Canada

نبيل صيدح، مكتشف أنزيم الكوليسترول

الدكتور نبيل صيدح الصورة: Amélie Philibert / UdeM

هاجر الدكتورنبيل صيدح من مصر إلى كندا في سنة 1969 بعد تخرّجه من جامعة القاهرة. انتقل إلى الولايات المتحّدة حيث حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة جورجتاون. وفي سنة 1973، التحق بجامعة مونتريال حيث شارك في اكتشاف هرمون البيتا أندورفين المسؤول عن الشعور بالراحة وتخفيف الألم. وفي 2003 اكتشف انزيم PCSK9 المسؤول عن تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم. وساهم بذلك في انتاج أدوية لمعالجة أمراض القلب. ويواصل أبحاثه حاليّا في معهد البحوث السريرية في مونتريال.

إعداد وإخراج : سمير بن جعفر. موسيقي ومؤثّرات صوتية :APM الصورة: Radio-Canada

محمّد فقيه، مؤسّس سلسلة مطاعم باراماونت

محمّد فقيه الصورة: Radio-Canada / David Common

لم يكن محمّد فقيه الذي وصل إلى كندا في 1999 آتيًا من لبنان وفي جيبة 1300 دولار، يتوقّع أنّه بعد 22 سنة من ذلك سيكون على رأس سلسلة مطاعم "باراماونت (Paramount)" (نافذة جديدة) التي وصل عددها إلى 75 مطعما عبر كندا وعبر العالم. وبدأت القصة عندما طلبت منه زوجته شراء كمية من البقلاوة من أحد المطاعم...فاشترى البقلاوة و معها المطعم...

إعداد وإخراج : سمير بن جعفر. موسيقي ومؤثّرات صوتية :APM الصورة: Radio-Canada

كنزة الخزراجي وبناء الجسور الفولاذية والثقافية

كنزة الخزراجي الصورة: Kenza El-Khazraji

هاجرت المهندسة المغربية كنزة الخزراجي إلى كندا في سنة 2011 للدراسة. وكان لها الحظ في المشاركة في بناء جسر صمويل دو شامبلان الجديد وهو أحد الجسور التي تربط جزيرة مونتريال بضاحيتها الجنوبية والذي افتتح في مطلع يوليو تموز 2019.

ولا تكتفي كنزة الخزراجي ببناء جسور من الفولاذ فهي أيضا تبني جسورا بين الثقافات عبر الأسرة التي كوّنتها مع زوجها الكندي.

إعداد وإخراج : سمير بن جعفر. موسيقي ومؤثّرات صوتية :APM الصورة: Radio-Canada

جاد التال، مدير السياسة في المعهد الكندي العربي

جاد التال الصورة: جاد التال

في إطار هذه السلسلة، استضاف القسم العربي لراديو كندا الدولي جاد التال، مدير السياسة في المعهد الكندي العربي (Canadian Arab Institute) (نافذة جديدة) الذي يقع مقرّه في تورونتو، للحديث حول معنى النجاح عند الجالية العربية والتحديات والعراقيل التي تواجه الشباب العربي من الجيل الأوّل وحتى الأجيال التالية لتحقيق ذلك.

إعداد وإخراج : سمير بن جعفر. موسيقي ومؤثّرات صوتية :APM الصورة: Radio-Canada

المؤلِّفة الموسيقية سعاد بشناق

سعاد بشناق مع أوركسترا مدينة فرغارا (اسبانيا) – 2017 الصورة: Suad Bushnaq

هاجرت سعاد بشناق إلى كندا مع عائلتها قبل 17 سنة. تخرّجت من جامعة ماكغيل بعد حصولها على منحة لدراسة الموسيقي وهي خريجة المعهد العالي للموسيقى في دمشق.

وتمزج مؤلفة موسيقى الأوركسترا والأفلام سعاد بشناق بين الألحان العربية والهارموني الغربي. ويعود ذلك لهويّتها المتعدّدة. فهي من مواليد الأردن من أب فلسطيني-بوسني وأمّ سورية.

إعداد وإخراج : سمير بن جعفر. موسيقي ومؤثّرات صوتية :APM الصورة: Radio-Canada

طارق هدهد وشوكولاتة السلام

طارق هدهد الصورة: Tareq Hadhad

انتشرت قصّة طارق هدهد وعائلته عبر العالم منذ أن لجأت إلى كندا في مطلع 2016 بعد أن دمّرت الحرب السورية كلّ ما كان لديها.وحطّت الرحال في مدينة أنتيغونيش في مقاطعة نوفاسكوشا حيث فتحت مصنعا للشوكولاتة (Peace By Chocolate أو شوكولاتة السلام) (نافذة جديدة) وهي المهنة التي كانت تزاولها في سوريا.