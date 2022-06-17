الدكتور سمير حمّاد والعربية في مانيتوبا

المهندس سمير حمّاد الصورة: Samir Hammad

تقدّم جمعية المانيتوبيين لتعليم اللغة العربية دروسًا لأبناء الجالية ولغيرهم من الأطفال والبالغين‎.‎

في هذه الحلقة يعود بنا المهندس سمير حمّاد، عضو مجلس الجمعية، إلى الطريق الذي قطعته الجالية العربية في مقاطعة مانيتوبا ‏للحفاظ على لغتها ونقلها لأبنائها. ولم يكن ذلك خاليًا من التحدّيات (التمويل، إيجاد الأساتذة المتطوّعين، البرد...).‏

Balado RCI الصورة: Radio-Canada

محمّد بوداش، مدرسة الحياة في مونتريال

محمّد بوداش، مدير مدرسة الحياة لتعليم اللغة العربية في مونتريال الصورة: Mohamed Boudache

يمكن لأبناء الجالية العربية في مونتريال متابعة دروس اللغة العربية في مدرسة الحياة لنهاية الأسبوع التابعة للمركز الثقافي الجزائري.

ووفقًا لمديرها، محمّد بوداش، يهدف الأهل إلى الحفاظ على صلة أبنائهم بثقافتهم الأصلية عند تسجيلهم في المدرسة. وتأسست المدرسة في سن 2000 مباشرة بعد تأسيس المركز.

Balado RCI الصورة: Radio-Canada

مليكة ناصري ودور الأهل في تعليم الأطفال

مليكة ناصري الصورة: Malika Nasri

فوفقًا لها، ليس هناك مكان آخر ماعدا البيت أو المدرسة حيث يمكن للطفل تعلّم لغة الضادّ لأنه يعيش في وسط تغلب عليه الفرنسية أوالانكليزية.تنصح مليكة ناصري، أستاذة اللغة العربية في مدرسة الحياة لنهاية الأسبوع التابعة للمركز الثقافي الجزائري في مونتريال، الأهل بالتحدّث مع أبنائهم باللغة العربية حتى وإن كان ذلك بالعامية.

فوفقًا لها، ليس هناك مكان آخر ماعدا البيت أو المدرسة حيث يمكن للطفل تعلّم لغة الضادّ لأنه يعيش في وسط تغلب عليه الفرنسية أو الانكليزية.

Balado RCI الصورة: Radio-Canada

مُهنّد عبد العزيز وتحدّيات نيوبرونزويك

مُهنّد عبد العزيز الصورة: Muhannad Abdul Aziz

يقول مهنّد عبد العزيز، المسؤول عن تدريس اللغة العربية في الجمعية الإسلامية في نيوبرونزويك في مدينة سانت جون إنّ معظم الأطفال المسجّلين هم من أبناء الجالية العربية والمسلمة. وعادة، ما يتابعون دراستهم في المدارس الفرنسية.

ويتواصلون بالإنكليزية في حياتهم اليومية في هذه المدينة الواقع جنوب نيوبرونزويك، وهي المقاطعة الكندية الوحيدة التي اعتمدت ثنائية اللغة بصفة رسمية.

Balado RCI الصورة: Radio-Canada

ميّ تلمساني وجامعة أوتاوا في الريادة

مَيْ تلمساني الصورة: May Tilmessany

تُعتبَر جامعة أوتاوا رائدة في تدريس اللغة والثقافة العربية في كندا حيث يعود تأسيس قسم الثقافة واللغة العربية إلى عام 1986، كما تقول مديرته ميّ تلمساني.

وتبقى هذه الجامعة المكان الوحيد الذي يجتذب نحو ألف طالب مسجّلين في دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها ودروس تاريخ وثقافة العالم العربي.

Balado RCI الصورة: Radio-Canada

يوسف القاسمي البقّالي واللغة والهويّة

يوسف القاسمي البقّالي الصورة: Youssef Kasmi Bakkali

اللغة العربية مكوّن أساسي من مكوّنات الهوية، لذا فإنّ معظم الأولياء يعتبرون تعليمها لأبنائهم مسؤولية يجب القيام بها ، وفقًا ليوسف القاسمي البقالي المسؤول عن وحدة تدريس اللغة العربية في المركز الثقافي المغربي دار المغرب في مونتريال.

وافتُتحت هذه الوحدة منذ أربع سنوات بالتعاون مع الأكاديمية الدولية للغات و الثقافات والفنون في مونتريال التي أسّسها يوسف القاسمي البقالي عام 2012.

Balado RCI الصورة: Radio-Canada

دينا نصر وتجربة مدارس إدمنتون

دينا نصر الصورة: Dina Nasr

أُطلق برنامج اللغة العربية في المدارس العمومية في إدمونتون عاصمة مقاطعة ألبرتا في عام 1983، كما تقول الأستاذة دينا نصر التي بدأت تجربتها في التدريس منذ 5 سنوات.

واستطاعت اللجنة المدرسية لهذه المدينة نشر منهاجها في مدارس أخرى في المقاطعة. ويتابع دروسها تلاميذ من أصول مختلفة.

Balado RCI الصورة: Radio-Canada

عقيلة صخري وتلازم اللغة والثقافة ‏

عقيلة صخري الصورة: Akila Sekhri

اللغة والثقافة من الأمور المتلازمة التي لا يمكن الفصل بينهما، كما تقول عقيلة صخري، أستاذة اللغة والثقافة العربية في جامعة مونتريال وجامعة كيبيك في مونتريال.

ولتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها، تعتمد الجامعتان على الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات.

Balado RCI الصورة: Radio-Canada

عماد حلّاق وسلسبيل الضاد

عماد حلّاق الصورة: Imad Hallak

أسّس عماد حلّاق مؤسسة سلسبيل الضاد في بداية الألفية حيث كان طالبًا في الإعلام الآلي. في ذلك الوقت، كان الكثير من زملائه مهتمّين بتعلّم الثقافة واللغة العربية لكّن الطرق الموجودة كانت تقليدية، حسبه.

ويؤكّد أنّ طريقة سلسبيل الضاد تهدف إلى تحديث تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها.