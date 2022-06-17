تحتلّ اللغة العربية في كندا المرتبة السادسة في قائمة اللغات المُستعمَلة في البيت باستثناء اللغتين الرسميتين الفرنسية والانكليزية.

وينعكس ذلك في انتشار دروس تعليم اللغة العربية في كندا من المستوى التحضيري إلى التعليم الجامعي في القطاع العام والخاص.

وتختلف أسباب الاهتمام بتعلّمها. فالعائلات الكندية من أصول عربية تسجّل أبناءها حفاظا على اللغة والهوية. وهناك من يتعلّمها لأسباب مهنية كالدبلوماسيين أوعائلية بعد زواج من شخص ذي أصول عربية أو من باب الفضول.

ويقدّم القسم العربي سلسلة بودكاست (تدوين صوتي) حول تعلّم وتعليم اللغة العربية في كندا.