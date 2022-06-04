عقارات مونتريال الكبرى: تراجع سنوي في المبيعات وارتفاع في الأسعار

وأوضحت الجمعية أنه تم تسجيل ما مجموعه 4.874 صفقة عقارية في مونتريال الكبرى الشهر الفائت، مقارنة بـ5.354 صفقة في أيار (مايو) 2021.

وكان التباطؤ في المبيعات أكثر وضوحاً في فئة المنازل التي تضمّ ما بين مسكنيْن وخمسة مساكن (plex)، إذ تراجعت مبيعاتها بنسبة 15% خلال فترة الـ12 شهراً المذكورة.

وتراجعت مبيعات المنازل المنفصلة بنسبة 7% ومبيعات شقق التمليك (كوندومينيوم) بنسبة 10%.

صورة من الجوّ لحيّ المرفأ القديم في مونتريال (أرشيف). الصورة: Tourisme Montréal

وعلى صعيد الأسعار في كبرى مدن كيبيك وعاصمتها الاقتصادية قالت الجمعية المهنية للوكلاء العقاريين في المقاطعة إنّ متوسط سعر المنازل المنفصلة بلغ في أيار (مايو) الفائت 576.000 دولار، متراجعاً من 580.000 دولار في نيسان (أبريل) الفائت، وهو تراجع شهري ثانٍ على التوالي والأول من نوعه منذ حزيران (يونيو) 2021.

لكن على الرغم من ذلك، يبقى متوسط سعر المنزل المنفصل في أيار (مايو) الفائت أعلى بنسبة 16,36% من مستواه المسجل في الشهر نفسه من العام الفائت والبالغ 495.000 دولار.

أمّا شقق التمليك (كوندومينيوم) فبلغ متوسط سعرها في مونتريال الكبرى الشهر الفائت 410.000 دولار، بارتفاع نسبته 12,33% عن متوسط سعرها في أيار (مايو) 2021 البالغ 365.000 دولار.

وارتفع متوسط سعر المنازل التي تضمّ ما بين مسكنيْن وخمسة مساكن بنسبة 6,51% خلال سنة، من 705.000 دولار في أيار (مايو) 2021 إلى 750.900 دولار الشهر الفائت.

شارل برانت، مدير خدمة تحليل الأسواق في الجمعية المهنية للوكلاء العقاريين في مقاطعة كيبيك (أرشيف). الصورة: Radio-Canada

وسجلت قوائم المنازل المعروضة حديثاً للبيع نمواً سنوياً بنسبة 12,45% الشهر الفائت، إذ بلغ عدد المنازل المعروضة 7.152 مقارنةً بـ6.360 منزلاً في أيار (مايو) 2021.

أما عدد التسجيلات النشطة فظلّ تقريباً دون تغيير مقارنةً بمستواه قبل سنة.

لم يحدث أن ارتفع عدد العقارات المعروضة حديثاً للبيع في سوق مونتريال الكبرى لهذه الفترة من السنة إلى هذا المستوى منذ عام 2014 نقلا عن مقتطف من بيان لشارل برانت، مدير خدمة تحليل الأسواق في الجمعية المهنية للوكلاء العقاريين في مقاطعة كيبيك

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)