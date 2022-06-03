ساسكاتشوان توسّع نطاق برنامج المساعدة السكنية

فقد تمّ توسيع نطاق برنامج المساعدة السكنية ليشمل أيّ شخص ينفق 35% أو أكثر من دخله قبل الضرائب على الإيجار والخدمات العامة.

وأصبح بإمكان الشخص المؤهل الحصول على مساعدة شهرية يتم تحديدها بشكل فردي وفقاً لحجم الأسرة ولنسبة الدخل المخصَّصة لنفقات السكن.

كما زادت حكومة ساسكاتشوان مبلغ المساعدة الشهرية التي يقدمها البرنامج.

فبالنسبة للمستأجرين الذين ينفقون 35% إلى 45% من دخلهم على السكن، تؤدي الزيادة البالغ قدرها 25 دولاراً إلى مساعدة شهرية جديدة قدرها 225 دولاراً.

أما من ينفقون أكثر من 45% من دخلهم على الإيجار والخدمات العامة فسيكونون مؤهلين لزيادة قدرها 75 دولاراً، ليرتفع بذلك مقدار المساعدة الشهرية إلى 325 دولاراً.

ورُفِع حدّ الأهلية للأصول إلى 300.000 دولار، فيما أُزيلت الحدود السابقة.

صورة من الجو مأخوذة في فصل الشتاء لمقر الجمعية التشريعية لمقاطعة ساسكاتشوان في عاصمتها ريجاينا (أرشيف). الصورة: Radio-Canada / Cory Herperger

ويُموَّل برنامج مساعدة الإسكان في ساسكاتشوان بشكل مشترك من قبل حكومة المقاطعة والحكومة الفدرالية.

وخصصت له الحكومة الفدرالية مبلغاً حده الأقصى 11,5 مليون دولار في السنة المالية 2022 - 2023 في إطار الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

يستحق كل شخص أن يكون له مكان آمن وبسعر معقول يشعر فيه أنه في منزله نقلا عن مقتطف من بيان لأحمد حسين، وزير الإسكان والتنوع والشمول المجتمعي في الحكومة الفدرالية

’’لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، نقوم بتوسيع نطاق المساعدة السكنية في ساسكاتشوان كي لا يُترَك جانباً العائلات والأشخاص المعوزين‘‘، أضاف الوزير حسين.

من جانبه يشجع وزير الخدمات الاجتماعية والوزير المسؤول عن مؤسسة الإسكان في ساسكاتشوان، جين ماكوفسكي، سكان مقاطعته المحتاجين مالياً على تقديم طلب للحصول على المساعدة من البرنامج المشار إليه.

ويذكّر ماكوفسكي بأنّ المستفيدين من البرنامج يظلون مؤهلين للحصول على هذه المساعدة إذا ما انتقلوا من السكن المجتمعي إلى السكن الخاص، فالشرط الوحيد هو أن تمثل تكاليف السكن 35% أو أكثر من دخلهم.

(نقلاً عن تقرير لكاتيا سان جان على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)