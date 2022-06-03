أونتاريو: فوز فورد بحكومة أكثرية ثانية واستقالة هورفاث ودل دوكا

وكانت الخسارة قاسية على زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، أندريا هورفاث وعلى زعيم الحزب الليبرالي ستيفن دل دوكا، فقدّما استقالتهما من منصبيهما بعد النتائج السيئة لحزبيهما.

لكنّ أونتاريو سجلت في هذه الانتخابات أدنى نسبة مشاركة في تاريخها، إذ أدلى فيها فقط 43,03% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم. وهذا يقل بنحو 13,5 نقطة مئوية عن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة السابقة عام 2018.

وبلغة الأرقام أيضاً حصل التقدميون المحافظون على 83 مقعداً من أصل 124 مقعداً تتكون منها الجمعية التشريعية في كبرى مقاطعات كندا بعدد السكان وحجم الاقتصاد، أي أكثر بـ7 مقاعد مما حصلوا عليه في الانتخابات العامة السابقة في حزيران (يونيو) 2018.

وشكر دوغ فورد الناخبين على تجديد ثقتهم به ومنحِ الحزب التقدمي المحافظ بقيادته ولاية ثانية.

إنها مسؤولية لن أستخف بها أبداً نقلا عن دوغ فورد، زعيم الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو الفائز أمس بحكومة أكثرية

ووعد فورد سكان أونتاريو بمزيد من الوظائف وسعى لأن يؤدي دور الجامع بين الناس في مقاطعته.

وأُعيد انتخاب فورد دون صعوبة في دائرته، ’’شمال إيتوبيكوك‘‘ (Etobicoke North) في غرب تورونتو. كما أُعيد انتخاب جميع أعضاء حكومته الذين ترشحوا لانتخابات أمس.

زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد أندريا هورفاث كانت شديدة التأثر أمس. الصورة: Radio-Canada

أما الحزب الديمقراطي الجديد فحصل بموجب نتائج انتخابات أمس على 31 مقعداً، أي أقل بـ3 مقاعد مما حصل عليه قبل أربع سنوات.

وبحلوله ثانياً هذه المرة أيضاً سيقوم الحزب الديمقراطي الجديد مجدداً بدور المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية.

وهذه الانتخابات العامة الرابعة على التوالي التي تقود فيها هورفاث الديمقراطيين الجدد في أونتاريو.

التزامي تجاهكم لن يضعف (...) ولكن، هذه الليلة، حان الوقت لتمرير المشعل (إلى شخص آخر) نقلا عن أندريا هورفاث، زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو

وقالت هورفاث هذا الكلام بتأثر شديد، قاصدةً أنّ الوقت قد حان ليختار حزبها زعيماً جديداً.

وتمكنت هورفاث من الاحتفاظ بمقعدها النيابي في دائرة ’’وسط هاميلتون‘‘ (Hamilton-Centre) التي تمثّلها بشكل متواصل منذ عام 2004.

ستيفن دل دوكا معلناً أمس استقالته من زعامة الحزب الليبرالي في أونتاريو. الصورة: Radio-Canada

أمّا الحزب الليبرالي فنال أمس 8 مقاعد، أي أكثر بمقعد واحد مما ناله في انتخابات عام 2018 عندما مُني بهزيمة تاريخية بعد فوزه بالسلطة بحكومة أكثرية في أربعة انتخابات متتالية، في أعوام 2003 و2007 و2011 و2014.

وانتخابات أمس كانت الأولى لدل دوكا كزعيم لليبراليين. فهو تبوأ هذا المنصب في آذار (مارس) 2020، بالتزامن مع وصول جائحة ’’كوفيد - 19‘‘ إلى كندا.

لكنّ الهزيمة كانت مضاعفة للزعيم الليبرالي، فإضافة إلى النتيجة السيئة التي حصل عليها الحزب بقيادته لم يتمكن هو من الفوز في دائرة ’’فون - وُودبريدج‘‘ (Vaughan-Woodbridge) التي ترشّح فيها، إذ احتفظ مايكل تيبولو من الحزب التقدمي المحافظ بمقعدها.

هذه ليست النتيجة التي كنا نأملها والتي عملنا بجد من أجلها نقلا عن ستيفن دل دوكا، زعيم الحزب الليبرالي في أونتاريو

’’في وقت سابق من هذا المساء أبلغتُ رئيس حزبنا بقراري ترك قيادة الحزب وطلبتُ منه أن يجتمع بالسلطة التنفيذية لتنظيم سباق على القيادة في أسرع وقت ممكن‘‘، أضاف دل دوكا.

واحتفظ الحزب الأخضر أمس بالمقعد الوحيد الذي كان يشغله في الجمعية التشريعية السابقة، وظل من نصيب زعيمه مايك شراينر.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)