إعادة تقديم مشروع قانون المساعدة الكندية لذوي الإعاقة

وكان مشروع القانون قد قُدِّم في حزيران (يونيو) 2021، لكن لم يتم إقراره بسبب حلّ مجلس العموم منتصف آب (أغسطس) تمهيداً للانتخابات الفدرالية العامة في 20 أيلول (سبتمبر) التي احتفظ بنتيجتها الحزب الليبرالي الكندي بقيادة جوستان ترودو بالسلطة وبحكومة أقلية ثانية على التوالي.

ويهدف البرنامج المذكور لتقديم إعانة مالية شهرية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاماً.

وقالت الوزيرة كوالترو في مؤتمر صحفي إنّ هذا البرنامج يتيح ’’تقليص الفقر بشكل كبير‘‘ وتوفير ’’أمن مالي‘‘ للأشخاص ذوي الإعاقة في سنّ العمل.

وأضافت الوزيرة كوالترو أنّه لم يتم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً أو تزيد عن 64 عاماً، فهم يستفيدون من الإعانة الكندية للأطفال للمجموعة الأولى ومن معاش ضمان الشيخوخة (SV - OAS) وملحق الدخل المضمون (SRG - GIS) للمجموعة الثانية.

ولدى سؤالها عن ربط المساعدة الكندية لذوي الإعاقة بالإعانات التي تقدّمها حالياً حكومات المقاطعات والأقاليم، أبدت وزيرة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحكومة الفدرالية تفاؤلاً وأكدت أنّ هناك مفاوضات جارية مع المقاطعات والأقاليم لضمان عدم تخفيضها الإعانات لذوي الإعاقة عندما يتم إقرار الإعانة المالية الفدرالية الجديدة.

’’لقد بدأ العمل الصعب‘‘، قالت الوزيرة كوالترو بهذا الشأن.

كما بدت وزيرة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في حكومة الأقلية الليبرالية واثقة من أنّ مشروع القانون سيمرّ في مجلس العموم.

لديّ انطباع بأنّ كافة الأحزاب تدرك أنّ هذه القضية تتجاوز السياسة الحزبية نقلا عن كارلا كوالترو، وزيرة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحكومة الفدرالية

لكنّ الوزيرة كوالترو لم ترغب في إعطاء جدول زمني محدَّد، وأشارت إلى أنّ ذلك سيعتمد بشكل خاص على سير المفاوضات مع حكومات المحافظات والأقاليم وعلى الوقت الذي سيستغرقه وضع نظام الأهلية لهذه المساعدة الجديدة.

(نقلاً عن تقرير لراديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)