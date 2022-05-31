عقد بقيمة 800 مليون دولار لإعادة تأهيل 85 مروحية لسلاح الجو الكندي

و’’بيل تكسترون‘‘ هي المصنّع الأصلي لهذه المروحيات التي تمّ تسليم كندا نحو مئة طائرة منها بين عاميْ 1994 و1998. ويقع الفرع الكندي لهذه الشركة الأميركية في مدينة ميرابيل الكيبيكية إلى الشمال من مونتريال.

وتستخدم كندا هذه المروحيات في مهمات النقل التكتيكي وعمليات التدخل الطارئة وعمليات البحث والإنقاذ.

’’يسعدني أن أعلن عن هذا العقد المهم للفرع الكندي في ’’بيل تكسترون‘‘ من أجل الإبقاء على 85 مروحية ’’غريفون‘‘ في الخدمة فيما ندعم الوظائف هنا في كندا‘‘، قالت وزيرة الخدمات العامة والمشتريات في حكومة ترودو الليبرالية في أوتاوا، فيلومينا تاسي.

’’يفخر الكنديون كثيراً بقواتهم المسلحة، ويهمنا التأكد من أنّ أفرادها لديهم ما يحتاجون إليه للحفاظ على كندا آمنة ومأمونة‘‘، أضافت الوزير تاسي.

وزيرة الخدمات العامة والمشتريات في الحكومة الكندية، فيلومينا تاسي (أرشيف). الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

ومن المتوقع أن يتم تسليم أول مروحية معاد تأهيلها في عام 2024. وسيتم تسليم المروحيات المتبقية في الأسطول الذي بات يضمّ 85 طائرة من من طراز ’’سي إتش - 146 غريفون‘‘ في موعد أقصاه عام 2028.

وتمتلك ’’بيل تكسترون‘‘ حقوق الملكية الفكرية لهذه المروحيات، ما يجعلها الشركة الوحيدة المخولة تقييم التعديلات التقنية والإصلاحات التي قد تخضع لها هذه الطائرات، وفق ما قالته الحكومة الكندية في بيان صحفي.

وينص العقد على أن يقوم الفرع الكندي في ’’بيل تكسترون‘‘ بإجراء تعديلات على تسع مروحيات وأن يهتم بعد ذلك بعملية المناقصة التي سيتمّ من خلالها تكليف مقاولين من الباطن بإجراء تعديلات على المروحيات الـ76 الأُخرى.

ونظراً لأنّ العقد يخضع لسياسة الفوائد الصناعية والتكنولوجية للحكومة الكندية، فقد تعهدت ’’بيل تكسترون‘‘ بتنفيذه بطريقة تولد فرص أعمال لمجمل سلسلة التوريد الكندية، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحفّز الابتكار في مجالات رئيسية من قطاع الطيران الكندي.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية على موقع راديو كندا)