تصويت مسبق لـ 10% من الناخبين عشية الانتخابات في أونتاريو

تستمر شعبية التصويت المسبق في الازدياد خلال الانتخابات في المقاطعات الكندية وأونتاريو لم تشكل استثناءاً. فقد اختار عشية الانتخابات المحلية التي تجري يوم الخميس من هذا الأسبوع في الثاني من حزيران / يونيو، 1،066،545 من سكان أونتاريو طريقة التصويت المسبق، أو 9.92 ٪ بالضبط من الناخبين المؤهلين، حسبما أعلنت وكالة انتخابات أونتاريو اليوم الاثنين.

وتمثل هذه النسبة زيادة بالمقارنة (نافذة جديدة)مع الانتخابات السابقة في العام 2018 عندما اختار 6.8٪ من الناخبين المؤهلين التصويت مبكرًا في الانتخابات، وشكلت هذه النسبة ارتفاعا قليلا أيضا بالمقارنة مع الانتخابات التي جرت في العام 2014.

تجدر الإشارة إلى أن التصويت المبكر (نافذة جديدة) للانتخابات في أونتاريو استمر هذه السنة 10 أيام مقابل 5 أيام في الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في العام 2018.

هذا وتم فتح أكثر من 500 مركز اقتراع مسبق حتى الموعد النهائي يوم السبت المنصرم في 28 مايو.

زعماء الأحزاب الأربعة الرئيسية المتنافسة في السباق الانتخابي في مقاطعة أونتاريو، من اليسار إلى اليمين زعيم الحزب التقدمي المحافظ رئيس الحكومة الخارجة دوغ فورد، زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد أندريا هواروث، زعيم الحزب الليبرالي ستيفن ديل دوكا ومايك شراينر زعيم حزب الخضر. الصورة: La Presse canadienne / Frank Gunn

في هذا الوقت، تواصل وكالة انتخابات أونتاريو حملة التوظيف من أجل استكمال الطاقم الانتخابي في يوم الاقتراع، 2 يونيو. وتقول الوكالة الحكومية المحلية في أونتاريو إن كافة الوظائف وكذلك التدريب عليها سيكون مدفوع الأجر.

يذكر أن عدد النساء المرشحات في الانتخابات الحالية في ازدياد منذ انتخابات 2018. وفي اتجاه تاريخي (نافذة جديدة)، تتجاوز حصة النساء المرشحات في اقتراع الثاني من يونيو نسبة الرجال في ثلاثة من أصل أربعة أحزاب رئيسية.

الاستثناء شكله الحزب التقدمي المحافظ الخارج، حيث قدّم مرشحات أقل من العام 2018.

يذكر أن عدد الناخبين المسجلين في أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان، بلغ في العام 2018 تسعة ملايين ومئتين وسبعة وخمسين ألفاً. وتكون الحكومة من نصيب الحزب، أو الائتلاف، الذي يفوز بأكبر عدد من مقاعد الجمعية التشريعية.

(المصدر: سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)