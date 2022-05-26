شرطة تورونتو تطلق النار على شخص يحمل سلاحاً قرب صروح مدرسية

وقعت الحادثة في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الخميس. وتم الاتصال بدائرة شرطة مدينة تورنتو عاصمة مقاطعة أونتاريو قبل الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بقليل. وفي أوصاف الشخص المسلّح، أنه يبلغ 20 عاما تقريباً، يرتدي قبعة بيضاء ومعطف طويل .

وفي تحديث على موقع تويتر (نافذة جديدة) نحو الساعة الثانية بعد الظهر، قالت شرطة المدينة الملكة إنها أطلقت النار على المشتبه به، الذي يُعتقد أنه مصاب.

هذا وأكد مجلس التعليم الإنجليزي الحكومي في تورونتو، في تغريدة نشرها على تويتر، أنه تم إغلاق أربع مدارس من أصل خمس موجودة في تلك المنطقة.

وأوضح المجلس بأنه لم يعد هناك خطر يهدد أمن المجتمع، ويمكن لأولياء الأمور أن يأتوا لاصطحاب أولادهم من مدرسة William G Davis. وأشار إلى أن الحجر الأمني كان لا زال ساريا حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

أهالي التلاميذ في مدرسة William G Davis أتوا لاصطحاب أطفالهم إلى المنازل بعد أن أوردت الأنباء أن شخصا يحمل بندقية شوهد في الجوار، وتسبب ذلك بفرض طوق أمني في خمس مدارس في سكاربورو في ضواحي تورونتو. الصورة: CBC/Evan Mitsui

التطويق الأمني شكل رد فعل من قبل إدارة المدرسة على الحادثة التي وقعت في الجوار، ولكن ليس على ممتلكات المدرسة أو بالقرب منها.

وأوضح مجلس المدارس الإنجليزية الرسمية (نافذة جديدة) أن التدريس استمر داخل هذا الصرح التربوي كالمعتاد، ولكن كإجراء احترازي، تم إغلاق الأبواب الخارجية ولا يمكن لأي شخص دخول المبنى أو مغادرته.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تأتي بعد يومين فقط على حادثة إطلاق النار المرّوعة التي وقعت في مدرسة ابتدائية في تكساس، مما أسفر عن مقتل 21 شخصًا، بينهم 19 طفلاً.

(المصدر: سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)