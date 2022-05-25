كيبيك تقدّم مشروع قانون لتوسيع نطاق الحصول على المساعدة الطبية على الموت

يذكر أن هناك إجماع داخل الجمعية العمومية في كيبيك حول هذا الملف. وقد صعّدت أحزاب المعارضة في برلمان المقاطعة ضغوطها على وزير الصحة من أجل تقديم مشروع القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية في العاشر من شهر حزيران / يونيو المقبل.

وبشكل أكثر تحديدًا، سيسمح مشروع القانون الرقم 38 للأشخاص الذين يعانون من مرض خطير وغير قابل للشفاء، يُبطل القدرة لديهم، على تقديم طلب مسبق للاستفادة من برنامج المساعدة الطبية على الموت، بمجرد أن يصبحوا عاجزين.

ويحدد مشروع القانون القواعد المطبقة على مثل هذا الطلب المسبق، ويحدد مسؤوليات مختلف الأطراف المشاركة في صياغته وتنفيذه.

بالإضافة إلى ذلك،يحدد مشروع القانون (نافذة جديدة) الشروط التي يجب الوفاء بها بحيث يمكن إعطاء المساعدة الطبية على الموت لشخص أصبح عاجزًا، لا سيما فيما يتعلق بالاعتراف بالمعاناة التي يتعرض لها.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون لا يعترف بالاضطراب العقلي باعتباره مرضًا خطيرًا وغير قابل للشفاء، ولكنه يجعل الأشخاص الذين يعانون من إعاقات حركية عصبية شديدة، مؤهلين للحصول على المساعدة الطبية على الموت.

أظهر استطلاع للرأي أجري في العام 2020 أن ثلاثة كنديين من أصل أربعة يرون أنه يجب أن تكون المساعدة الطبية على الموت متاحة لجميع الأشخاص المصابين بداءٍ عُضال حتى وإن لم تكن وفاتهم الطبيعية متوقعةً بشكل معقول. الصورة: iStock

ويزيل مشروع القانون معيار نهاية العمر من الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص للحصول على المساعدة الطبية على الموت.

سيسمح مشروع القانون أيضًا للممرضات الممارسين المتخصصين الذين يعملون لمؤسسة عامة بإدارة المساعدة الطبية على الموت.

لا يمكن لدار الرعاية التلطيفية أن تستثني المساعدة الطبية على الموت التي تقدّمها، إلا بحال كان هناك استثناء.

يذكر أنه في شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، أوصت لجنة من مختلف الأحزاب في المقاطعة بالسماح بالتقدم بطلب مسبق للحصول على المساعدة الطبية على الموت، بعد الحصول على تشخيص لمرض خطير وغير قابل للشفاء يؤدي إلى العجز.

في سياق متصل، يقول بيان صادر عن وزير الصحة كريستيان دوبيه ’’إن التحسين المستمر للوصول إلى رعاية جيدة في نهاية العمر يمثل أولوية في كيبيك‘‘.

(المصدر: الصحافة الكندية، هيئة الإذاعة الكندية، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)