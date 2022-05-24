مانيتوبا وأهلها رحّبوا بـ 350 لاجئاً أوكرانياً وصلوا أمس إلى وينيبيغ

هبطت الطائرة في مطار وينيبيغ الدولي عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، قادمة من مطار وارسو في بولندا.

في المطار كان ينتظر بفارغ الصبر الزوجان بافلو وناتالي لوبيديف، وهما من خاركيف في أوكرانيا، وصول والدة بافلو وشقيقته على متن الرحلة.

تلقى الزوجان الشابان (نافذة جديدة) مكالمة هاتفية بمجرد هبوط الطائرة: ’’أراد أحباؤهم إخبارهم أنهم وصلوا أخيرًا، وأنهم بأمان‘‘.

كانت شقيقة بافلو تعيش بالقرب من كييف عندما غزت روسيا أوكرانيا. نظرًا لأن المنطقة كانت محاصرة من قبل الجيش الروسي لأكثر من شهر، فقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً ريثما تمكنت الأم وابنتها من عبور الحدود، والوصول إلى بولندا حيث تم انتظار تأشيرات السفر إلى كندا.

يقص الزوجان اللذين يعيشان في وينيبيغ (نافذة جديدة) كيف فقدا شهيتهما للأكل وعانيا من الأرق في الليل منذ بداية الحرب في بلدهما الأم. كانا يتواصلان مع أفراد العائلة والأصدقاء ويتابعان لحظة بلحظة كل الأخبار.

وإذا كانت هذه العائلة تنتظر أحبتها لأخذهم إلى بيتها والاهتمام بهم، فإن هناك العديد من اللاجئين الآخرين الذين وصلوا أمس إلى وينيبيغ ولا تربطهم أي صلة بأي كان في كندا.

ومع ذلك ، سيتم الترحيب بهؤلاء من قبل المتطوعين المتحدرين بغالبيتهم من أصل أوكراني، الذين سيكونون قادرين على الترحيب بالواصلين الجدد بلغتهم الخاصة وإرشادهم من خلال الخدمات المختلفة المقدمة لهم في كشك الترحيب في المطار وفي مركز مانيتوبا الأوكراني للاجئين القريب من المكان.

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نموذج فريد في البلاد

تم اختيار مدينة وينيبيغ كواحدة من المدن الكندية الثلاث التي ستستقبل اللاجئين القادمين على متن طائرات استأجرتها أوتاوا.

يقول المتطوع في المؤتمر الكندي الأوكراني نيك كراويتز إن اختيار وينيبيغ تعود أسبابه إلى مدى نجاح نموذج الاستقبال في هذه المدينة.

يضيف المتحدث ’’إنه نموذج فريد من نوعه في كندا، لذلك نحن على استعداد تام للترحيب بهم. لقد كنا ننتظر هذه اللحظة منذ مدة طويلة، منذ أن تحدث رئيس الوزراء جوستان ترودو عن تخصيص رحلات جوية لاستقدام اللاجئين الأوكرانيين إلى كندا، وأعلنت أوتاوا عن ذلك يوم 9 أبريل الماضي‘‘.

على رأس الوفد الحكومي المحلي الذي كان في استقبال اللاجئين في المطار، رئيسة حكومة مقاطعة مانيتوبا هيذر ستيفانسون وهي أكدت أن فريق العمل المحلي ’’عمل بجد لضمان إتاحة جميع الخدمات لهذه العائلات في مانيتوبا‘‘. وأضافت ’’إننا سنواصل العمل حتى يحصل هؤلاء اللاجئون على الدعم الذي يحتاجونه‘‘.

وصلت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند إلى مطار وينيبيغ لتكون في استقبال الدفعة الأولى من اللاجئين الأوكرانيين الذين استقدمتهم الحكومة الكندية على نفقتها. وقد شوهدت فريلاند تقدم لعبة لطفل نزل للتو من الطائرة. الصورة: Radio-Canada / Karen Pauls

وكانت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند وصلت إلى مطار وينيبيغ الدولي جيمس ريتشاردسون في وقت سابق بعد ظهر أمس.

وصرّحت فريلاند ’’بأن الترحيب باللاجئين يمثل تحديات، لكنها لا تستبعد احتمال أن تنظم الحكومة الفيدرالية المزيد من رحلات الطيران لاستقدام لاجئين أوكرانيين آخرين‘‘.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة مانيتوبا كانت أعلنت سابقا عن تخصيص 800 ألف دولار كمساعدات إنسانية مباشرة للاجئين الأوكرانيين منذ بداية الحرب.

هذا ووفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، فإنه فر ما يقرب من ستة ملايين أوكراني من بلادهم منذ بداية الغزو الروسي.

يذكر أن الرحلة الثانية التي ستقل اللاجئين الأوكرانيين على نفقة الحكومة الفيدرالية تصل إلى مونتريال في مقاطعة كيبيك يوم الأحد المقبل والرحلة الثالثة تصل يوم الثاني من حزيران / يونيو المقبل إلى هاليفاكس عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا.

ستهبط طائرتان أخريان في كندا قريبًا ، الأولى في مونتريال في 29 مايو والثانية في هاليفاكس في 2 يونيو.

(المصدر: سي بي سي، هيئة الإذاعة الكندية، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)